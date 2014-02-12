Игру о неуклюжей птице удалили из-за зависимости игроков

Flappy Bird была удалена из магазинов App Store и Google Play потому, что она вызывает у игроков зависимость. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью создателя проекта Нгуена Донга в Forbes.

Разработчик объяснил, что изначально Flappy Bird была задумана как способ скоротать пару минут. Однако затем выяснилось, что геймеры на нее «подсаживаются». Из-за этого Донг начал испытывать чувство вины и стал мучиться бессонницей. И справиться с этим он смог лишь после того, как решил удалить игру из доступа. Он также добавил, что решение убрать игру было полностью обдуманным и он не считает это ошибкой.

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Донг объявил о грядущем удалении Flappy Bird из App Store и Google Play 8 февраля. Тогда разработчик не озвучил причины своего решения, а лишь сказал, что «больше так не может». 9 февраля игра стала недоступна. При этом за время своего существования она обзавелась несколькими клонами, которые до сих пор доступны для скачивания.

Во Flappy Bird игрокам приходится управлять неуклюжей птицей, которая летит между бесконечными рядами зеленых труб (таких же, как в играх про Марио). В том случае, если птица врезается в трубу, она погибает. Цель геймеров заключается в том, чтобы провести птицу через максимально возможное количество труб. Игра была очень популярна у игроков, однако многие из них отмечали, что она вызывает зависимость, а также характеризовали ее как «творение сатаны».