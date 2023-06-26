В Final Fantasy XVI присутствует богатый сюжет с множеством ярких персонажей, которые постепенно раскрываются при прохождении. Один из таких героев смог пленить сердца аудитории.
Издание The Gamer отметило, что в Twitter появилось множество публикаций, посвященных Сидольфусу Теламону, более известному как Сид. Это суровый мужчина с густыми волосами, бородой и стильной прической. Он ходит с полуоткрытой грудью и носит плащ с высоким воротником.
Множество пользователей в Twitter отметили, что Сид "очень горячий". В сервисе появились скриншоты и мемы с этим героем. Причем на сексуальность персонажа указали не только девушки, но и мужчины-геи.
Напомним, в Final Fantasy XVI Сидольфус Теламон — это Доминант Раму. Он отступник, который хочет добиться настоящей свободы для таких же Носителей. А еще герой разбирается в науках и изучает сложность выживания в пустошах, где ему приходится скрываться вместе с товарищами.
Final Fantasy XVI — подробнее об игре
- Это продолжение одной из самых известных серий японских экшен-RPG. Шестнадцатая часть, как и все предыдущие, будет самостоятельной игрой и расскажет отдельную историю.
- События сюжета Final Fantasy XVI разворачиваются в мире под названием Валистея, который поделен на шесть королевств. В центре повествования борьба с распространением чумы и рассказ о судьбе доминантов. Последние выступают носителями Эйконов — гигантских волшебных существ.
- Геймплей в Final Fantasy XVI пестрит разнообразием. Пользователи смогут сражаться, в том числе с использованием Эйконов, исследовать мир, собирать и улучшать экипировку, прокачивать навыки, выполнять задания союзников и так далее.
- Final Fantasy XVI вышла 22 июня 2023 года эксклюзивно на PS5.