Это один харизматичный парень.

В Final Fantasy XVI присутствует богатый сюжет с множеством ярких персонажей, которые постепенно раскрываются при прохождении. Один из таких героев смог пленить сердца аудитории.

Издание The Gamer отметило, что в Twitter появилось множество публикаций, посвященных Сидольфусу Теламону, более известному как Сид. Это суровый мужчина с густыми волосами, бородой и стильной прической. Он ходит с полуоткрытой грудью и носит плащ с высоким воротником.

Множество пользователей в Twitter отметили, что Сид "очень горячий". В сервисе появились скриншоты и мемы с этим героем. Причем на сексуальность персонажа указали не только девушки, но и мужчины-геи.

Видео дня

Напомним, в Final Fantasy XVI Сидольфус Теламон — это Доминант Раму. Он отступник, который хочет добиться настоящей свободы для таких же Носителей. А еще герой разбирается в науках и изучает сложность выживания в пустошах, где ему приходится скрываться вместе с товарищами.

Final Fantasy XVI — подробнее об игре

Это продолжение одной из самых известных серий японских экшен-RPG. Шестнадцатая часть, как и все предыдущие, будет самостоятельной игрой и расскажет отдельную историю.

События сюжета Final Fantasy XVI разворачиваются в мире под названием Валистея, который поделен на шесть королевств. В центре повествования борьба с распространением чумы и рассказ о судьбе доминантов. Последние выступают носителями Эйконов — гигантских волшебных существ.

Геймплей в Final Fantasy XVI пестрит разнообразием. Пользователи смогут сражаться, в том числе с использованием Эйконов, исследовать мир, собирать и улучшать экипировку, прокачивать навыки, выполнять задания союзников и так далее.

Final Fantasy XVI вышла 22 июня 2023 года эксклюзивно на PS5.

Вас также могут заинтересовать новости: