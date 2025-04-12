Версия делалась для кнопочных телефонов, но сейчас её можно запустить на эмуляторе.

Фанатам удалось восстановить мобильную версию King's Field, первой игры создателей серии Dark Souls студии FromSoftware, которая вышла ещё в 1994 году на PlayStation.

Этот мобильный релиз долгое время считался утерянным: обрывочные упоминания, обложки и скриншоты в старых каталогах были всем, что от него оставалось.

На деле мобильная King's Field представляла собой не просто порт, а пересказ оригинала с новыми особенностями: переработанной навигацией, адаптированным управлением и слегка изменённой подачей сюжета. Это был уникальный взгляд на зарождение соулслайк-формулы, упакованный в формат, рассчитанный на старые японские телефоны.

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Теперь архив игры выложен в открытый доступ, и с помощью эмулятора её можно снова запустить. В сети уже появились гайды по установке и прохождению.

King's Field считается духовным прародителем всей философии FromSoftware: мрачная атмосфера, медитативный темп, загадочный лор. Именно из этих зачатков позже выросли такие тайтлы, как Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring.

Ранее мы рассказывали, что создатель Elden Ring обещает делать одиночные игры, несмотря на нынешнее увлечение онлайном. Сейчас у FromSoftware в разработке сразу 2 мультиплеерных проекта.

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