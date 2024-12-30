Пока ждём GTA 6 можем побегать по преобразившемуся Либерти-Сити.

Пока фанаты ожидают выхода GTA 6, энтузиасты находят способы вдохнуть новую жизнь в любимые части серии. Одним из таких событий стало представление модификации Liberty City Preservation Project для GTA 5.

Эта модификация переносит город из GTA 4, Либерти-Сити, в GTA 5. Однако речь идёт не только о карте. Моддеры также работают над адаптацией моделей автомобилей, NPC, радиостанций и других элементов из четвёртой части игры, чтобы создать полноценный опыт.

Liberty City Preservation Project - амбициозный проект, который уже привлёк внимание множества игроков. Модификация не только позволяет вернуться в хорошо знакомый город, но и даёт возможность увидеть его в обновлённой графике и на современном движке.

Ранее мы рассказывали, что один из крупнейших сайтов, посвящённых модам, ModDB собрал топ лучших модификаций уходящего 2024 года.

Кроме того, разработчики ремастеров трилогии классических GTA из Grove Street Games начали работать над неанонсированным проектом.

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