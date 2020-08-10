Создатели Fall Guys хотят выпустить игру на Nintendo Switch и Xbox One
Аркадная игра Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа на ПК и PlayStation 4 и стала очень популярной. Теперь же разработчики планируют выпустить игру и на других консолях – Nintendo Switch и Xbox One.
Об этом сотрудники студии Mediatonic сообщили на официальном сайте игры.
"Сначала мы выпустили Fall Guys только на PS4 и в Steam. Но в дальнейшем мы хотели бы перенести игру и на другие платформы. Пожалуйста, дайте нам знать в Twitter и Discord, на каких платформах вы хотите увидеть нашу игру", – написали разработчики.
Трейлер Fall Guys: Ultimate Knockout
О чем Fall Guys: Ultimate Knockout
Fall Guys: Ultimate Knockout – это многопользовательская аркада от студии Mediatonic. В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями – от футбола и бега с препятствиями до воровства хвостов у соперников. С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала.
- Fall Guys в день релиза она попала в раздачу сервиса PS Plus на PlayStation 4, где будет доступна для скачивания подписчикам весь август. А в магазине цифровой дистрибуции Steam она обойдется пользователям в 279 грн.
- На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 80 баллов от прессы и 7,4 балла от пользователей. В магазине цифровой дистрибуции Steam у Fall Guys уже более 35 тысяч отзывов, большая часть которых положительные.
- В первые сутки после релиза в Fall Guys сыграло 1,5 миллиона человек.
- На стриминговой платформе Twitch у Fall Guys 97,5 тысячи зрителей.
Разработчики не ожидали, что их игра станет очень популярной. Почти неделю после релиза она возглавляла чарт продаж в магазине цифровой дистрибуции Steam. Сегодня она опустилась на вторую строчку рейтинга, уступив место симулятору выживания Grounded.