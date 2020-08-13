В Fall Guys на PlayStation 4 играют более 8 миллионов человек
В Fall Guys: Ultimate Knockout на PlayStation 4 играют более 8 миллионов человек.
Читайте такжеСоздатели Fall Guys хотят выпустить игру на Nintendo Switch и Xbox One
Об этом сообщает Game Informer со ссылкой на статистические данные gamstat.
Согласно подсчетам, по состоянию на 9 августа на PS4 в многопользовательскую игру Fall Guys: Ultimate Knockout играли 8,2 миллиона человек. Такие высокие цифры можно объяснить тем, что на PlayStation Plus в августе игра стала бесплатной.
Отмечается, что данные сайта gamstat могут быть неточными, однако они дают представление о том, насколько популярны различные игры на PlayStation.
О чем Fall Guys: Ultimate Knockout
Fall Guys: Ultimate Knockout - игра в жанрах королевской битвы, платформера и аркадной игры. В матче принимают участие до 60 игроков. Каждый матч разбит на несколько раундов с мини-играми, в ходе которых игроки должны выполнить определенную задачу. По завершении раунда часть игроков выбывает. Побеждает тот, кто первым придет к финишу.
- В первые сутки после релиза в игру сыграло 1,5 миллиона человек.
- 12 августа стало известно, что по Fall Guys: Ultimate Knockout проведут первый киберспортивный турнир с призовым фондом в $25 тысяч.
- Игра стала настолько популярной, что многие знаменитые компании начали создавать уникальные скины для Fall Guys: Ultimate Knockout.