Космическая MMO установила два новых рекорда.

Массовая многопользовательская онлайн-игра EVE Online попала в Книгу рекордов Гиннеса сразу с двумя достижениями.

Об этом сообщила пресс-служба Guinness World Records.

"EVE Online побила два места в Книге рекордов Гиннеса, устроив крупнейшее многопользовательское PvP-сражение в видеоиграх и показав наибольшее количество одновременных участников в многопользовательском PvP-сражении в играх", – говорится на сайте Guinness World Records.

Два достижения EVE Online в Книге рекордов Гиннеса:

Крупнейшая многопользовательская PvP-битва в видеоигре – 8 тысяч 825 игроков;

Наибольшее количество одновременных игроков в многопользовательском PvP-сражении – 6 тысяч 557 человек;

Читайте такжеEVE Online против коронавируса. Как геймеры помогают бороться с COVID-19

Сражение, которое попало в Книгу рекордов Гиннеса проходило в EVE Online с 6 по 7 октября. Оно получило название "Ярость в FWST-8" (FWST-8 – звездная система в игре). В нем приняли участие 8 тысяч 825 игроков из 114 различных альянсов. Сама битва длилась более 14 часов.

Таким образом EVE Online побила не только свой предыдущее достижение (в 2018 году в игре было похожее сражение, в котором приняли участие 7 тысяч 548 человек), но и установила рекорд для всей индустрии видеоигр.

EVE Online

EVE Online – это одна из самых старых космических ММО, выпущенная исландской студией CCP Games в 2003 году. Несмотря на свой почетный возраст игра пользуется популярностью. В этом году на Android и iOS студия выпустила мобильный спин-офф игры – EVE Echoes.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов