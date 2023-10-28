Как минимум, к выходу планируются карты RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super.

В сети продолжает появляться информация о грядущих видеокартах Nvidia. Речь не про новое поколение RTX 50-й серии, которое выйдет лишь в 2025 году, а про модели RTX 40 Super.

В начале 2024 года в продаже появится сразу 3 новые модели: RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4070 Super. Эта информация поступила от источника, который уже публиковал достоверные данные.

RTX 4070 Super может получить чип AD103, 16 ГБ видеопамяти и 256-битную шину. Для сравнения, у базовой RTX 4070 и даже у модели RTX 4070 Ti шина 192 бита, а памяти 12 ГБ.

4070 Ti Super тоже расширит линейку RTX 40. Название странное, однако оно уже не первый раз фигурирует в слухах и утечках. Такой адаптер должен получить GPU AD103 или даже AD103 с 8448 ядрами CUDA.

RTX 4080 Super останется на AD103, но получит его в полной конфигурации – 10 240 ядер CUDA против 9728 у обычной RTX 4080. Также новинка сможет похвастаться 20 ГБ памяти и 320-битной шиной.

Когда видеокарты GeForce RTX 40 Super точно будут представлены и поступят в продажу, пока неизвестно. В этом году их не покажут, поэтому, скорее всего, в начале следующего.

Видео дня

Кроме того, появилась информация, что Nvidia готовит "урезанную" GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти (против 8 ГБ у обычной) и "урезанную" RTX 4070 с памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X. Цены, вероятно, тоже станут ниже.

В свою очередь Steam делился статистикой, какая сборка ПК считается самой популярной в 2023 году среди игроков. GeForce RTX 3060 наконец-то обошла легендарную GTX 1650, а все больше геймеров "переезжают" на Windows 11.

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