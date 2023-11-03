Список разбит на нескольких ценовых категорий: бюджетники, цена-качество и премиальные модели.

Авторы популярного "железного" портала PCGamesHardware выбрали лучшие процессоры от AMD и Intel, которые можно приобрести в конце 2023 года. В список вошли модели сразу нескольких бюджетных категорий.

Какой AMD Ryzen выбрать в 2023

Лучшим процессором для игр от AMD, по мнению редакции, является AMD Ryzen 7 5800X3D, который поддерживает платформу AM4 и все еще очень быстрый.

Тем же, кто задумывается о переходе на AM5, рекомендуется обратить внимание на AMD Ryzen 7 7800X3D.

Если процессор берется для разнообразных задач, а не только для игр, то имеет смысл рассмотреть AMD Ryzen 9 7900X3D или топовый AMD Ryzen 9 7950X3D.

AMD Ryzen 5 7600, по мнению специалистов, предлагает лучшее соотношению цены и производительности.

В категории бюджетных процессоров AMD интересны сразу три модели – AMD Ryzen 5 5500, AMD Ryzen 5 5600G и AMD Ryzen 5 5600.

Какой процессор Intel выбрать в 2023

Топовый Core i9-14900K – на данный момент это самый мощный в мире процессор для настольных ПК, который способен работать на частоте 6 ГГц прямо из коробки.

Лучшим игровым процессором Intel по соотношению цена/качество назвали Intel Core i5-13600K.

Бюджетный Intel Core i5-12400F по-прежнему отличный выбор в 2023 году, предлагая сбалансированные характеристики.

Тем, кто хочет сэкономить, в PCGamesHardware посоветовали Intel Core i5-10400F, Intel Core i5-11400F или Intel Core i3-12100.

Напомним, в середине октября Intel представила процессоры 14-го поколения, которые известны как Raptor Lake-Refresh. Самое примечательное, что их стоимость по сравнению с чипами предыдущего поколения не изменилась, но производительность заметно выросла.

Видео дня

В то же время процессоры AMD Ryzen 8000-серии на основе архитектуры Zen 5 дебютируют только в первом квартале 2024 года. Как ожидается, они сохранят количество ядер (до 16), получат больше кеша и покажут прирост производительности на 20–25%.

Ранее специалисты популярного портала Tom's Hardware составили рейтинг самых лучших видеокарт на сегодняшний день. Внезапно, они посоветовали не игнорировать адаптеры Intel, а GeForce RTX 4090, как и раньше, нет альтернатив.

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