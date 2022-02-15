Журналисты благосклонно отнеслись к новой стратегии.

Недавно спал запрет на публикацию обзоров Total War: Warhammer III. Критики в целом очень положительно оценили проект. Они назвали его эпическим и достойным завершением трилогии. Стратегию похвалили за новые идеи, улучшение фундаментальных механик и разнообразие контента. Минусы журналисты тоже отметили, например, вязкий геймплей в середине кампании и обилие багов.

На Metacritic Total War: Warhammer III имеет 87 баллов после 37 рецензий. Аналогичные оценки получили первые две части серии, так что продолжение вышло отличным, но оно не превзошло предшественников. Выдержки из обзоров отдельных изданий присутствуют ниже.

NME (5 из 5): "Warhammer 3 — это, возможно, лучшая на сегодняшний день игра в жанре стратегии. Больше, лучше и кровавее, чем ее предшественники, это завершение дает все, о чем просили фанаты — и даже больше".

God is Geek (8,5 из 10): "Total War: Warhammer III предлагает невероятную глубину, присущую серии, добавляя при этом новые обширные возможности многопользовательской игры и некоторые замечательные механики фракций".

Cultured Vultures (7,5 из 10): "Несмотря на то, что в игре видны недостатки стареющего движка франшизы, Total War: Warhammer 3 является надежным завершением фэнтезийной саги Creative Assembly".

Подробнее о Total War: Warhammer III

Это гибридная стратегия в духе предыдущих частей Total War. Игрок должен управлять государством в пошаговом режиме на глобальной карте, а в боях руководить войсками в реальном времени.

Total War: Warhammer III предложит много разных фракций со своими войсками, переработанные осады, новый режим сражений и прочее.

Сюжет проекта по большей части будет связан с противостоянием Хаосу.

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