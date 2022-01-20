В рекомендуемые параметрах значится видеокарта GTX 1660 Ti.

Студия Creative Assembly и издательство Sega поделились новым трейлером Total War: Warhammer III и раскрыли системные требования грядущей стратегии. Для запуска игры с минимальными настройками мощный ПК не понадобится. А вот в рекомендуемых параметрах присутствует видеокарта прошлого поколения — "народной" GTX 1060 уже не хватит.

Минимальные системные требования Total War: Warhammer III

ОС: Windows 7 (64-разрядная);

процессор: серии Intel Core i3 или AMD Ryzen 3;

видеокарта: серии NVIDIA GeForce GTX 900, AMD Radeon RX 400 или Intel Iris Xe Graphics;

оперативная память: 6 Гбайт (8 Гбайт в случае использования интегрированных видеокарт);

версия DirectX: 11;

место на диске: 120 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования Total War: Warhammer III

ОС: Windows 10 (64-разрядная);

процессор: серии Intel Core i5 или AMD Ryzen 5;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 5600 XT;

оперативная память: 8 Гбайт;

версия DirectX: 11;

место на диске: 120 Гбайт.

Новый трейлер Total War: Warhammer III

Ролик посвятили фракциям Хаоса. Игроки смогут выбрать путь одного из четырех богов или контролировать Хаос Неделимый с демоном-принцом во главе. Он получит собственную сюжетную линию, которая затронет прошлое персонажа и его трансформацию из человека в монстра. Главная особенность Хаоса Неделимого — возможность нанимать войска всех фракций Хаоса.

Total War: Warhammer III выйдет 17 февраля 2022 года только на ПК.

Вас також можуть зацікавити новини: