В Epic Games Store раздают бесплатно сразу три игры
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача игр Superbrothers: Sword & Sworcery EP, 20XX и Barony. Акция продлится до 6 августа.
Что такое Superbrothers: Sword & Sworcery EP
Superbrothers: Sword & Sworcery EP – это приключенческий экшен с ярким визуальным стилем и возможностью исследовать мир. Игрок в роли странствующей боевой монахини отправится в путешествие по маленькому мифическому королевству. Здесь ему предстоит сражаться с врагами и использовать заклинания, чтобы решать головоломки.
Трейлер Superbrothers: Sword & Sworcery EP
Что такое 20XX
20XX – это платформер в жанре roguelike, в которой нужно бегать, стрелять, получать новые способности и сражаться с боссами. Играть можно как одному, так и с другом в кооперативном режиме.
Трейлер 20XX
Что такое Barony
Barony – это пиксельный ролевой экшн от первого лица. Игрокам нужно исследовать случайно сгенерированные подземелья, чтобы освободить заколдованный город. В Barony есть многопользовательский режим для четырех игроков.
Трейлер Barony
Получить все три игры бесплатно можно здесь.