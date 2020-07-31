В Epic Games Store раздают бесплатно сразу три игры

Акция продлится до 6 августа.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача игр Superbrothers: Sword & Sworcery EP, 20XX и Barony. Акция продлится до 6 августа.

Что такое Superbrothers: Sword & Sworcery EP

Superbrothers: Sword & Sworcery EP – это приключенческий экшен с ярким визуальным стилем и возможностью исследовать мир. Игрок в роли странствующей боевой монахини отправится в путешествие по маленькому мифическому королевству. Здесь ему предстоит сражаться с врагами и использовать заклинания, чтобы решать головоломки.

Трейлер Superbrothers: Sword & Sworcery EP

Что такое 20XX

20XX – это платформер в жанре roguelike, в которой нужно бегать, стрелять, получать новые способности и сражаться с боссами. Играть можно как одному, так и с другом в кооперативном режиме.

Трейлер 20XX

Что такое Barony

Barony – это пиксельный ролевой экшн от первого лица. Игрокам нужно исследовать случайно сгенерированные подземелья, чтобы освободить заколдованный город. В Barony есть многопользовательский режим для четырех игроков.

Трейлер Barony

Получить все три игры бесплатно можно здесь.

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