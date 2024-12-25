Через сутки начнётся раздача следующей игры.

В Epic Games Store началась раздача шутера Control от студии Remedy, разработчиков серии Alan Wake. Примечательно, что Control раздают уже в третий раз: аналогичные раздачи проводились в июне и декабре 2021 года.

В Control игрокам предстоит взять на себя роль Джесси Фейден, неожиданно назначенной директором сверхсекретного Бюро Контроля. Она попадает в "Старейший дом" где реальность искажается, а загадочные Ииссы пытаются поглотить всё вокруг. Оружие Джесси - трансформирующийся револьвер, способный видоизменяться по мере исследования Бюро, а также особые паранормальные способности, вроде телекинеза и левитации.

Главная фишка Control кроется не только в динамичных перестрелках, но и в исследовании запутанных коридоров "Старейшего дома", где каждый новый поворот может преподнести неожиданности в виде скрытых офисов, странных пространственных аномалий и дополнительных сюжетных ответвлений.

Видео дня

Разработчики из Remedy сейчас активно трудятся над продолжением, которое, по их словам, станет экшен-RPG. В отличие от оригинала, где ролевых механик практически не было, Control 2 будет глубже затрагивать развитие персонажа и, вероятно, предложит новые способы взаимодействия с окружающим миром.

Ранее мы рассказывали, что за 2024 год в Steam вышло 19 тысяч игр, это рекорд за всё время существование магазина.

Вас также могут заинтересовать новости: