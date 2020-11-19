Elite Dangerous попала в бесплатную раздачу Epic Games Store / фото Frontier Developments

На площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store началась новая раздача игр. Любой желающий может получить бесплатно космический симулятор Elite Dangerous и визуальную новеллу с элементами головоломки The World Next Door.

Акция продлится до 26 ноября.

О чем Elite Dangerous

  • Elite Dangerous – это масштабный многопользовательский "космосим" от британской студии Frontier Developments. В игре реализована процедурно генерируемая Галактика, созданная согласно фактическому размеру Млечного Пути.
  • События игры разворачиваются после подписанного мирного договора между людьми и пришельцами.
  • Игрок начинает с небольшой суммой денег и космическим кораблем. Он может торговать, работать наемником, исследовать космос или быть пиратом.
  • Elite Dangerous вышла в 2014 году. Средства на ее разработку были собраны на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Трейлер Elite Dangerous

Получить бесплатно космический симулятор можно на странице игры.

О чем The World Next Door

  • The World Next Door – это приключенческая визуальная новелла с элементами головоломки.
  • Игроку предстоит взять на себя роль бунтующей девочки Джун, которая попала в параллельный мир к различным магическим существам.
  • Игра вышла в 2019 году на ПК и Nintendo Switch.

Трейлер The World Next Door

Забрать The World Next Door можно на странице в EGS.

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Автор: Сергей Коршунов