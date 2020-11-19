Elite Dangerous попала в бесплатную раздачу Epic Games Store / фото Frontier Developments
На площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store началась новая раздача игр. Любой желающий может получить бесплатно космический симулятор Elite Dangerous и визуальную новеллу с элементами головоломки The World Next Door.
Акция продлится до 26 ноября.
О чем Elite Dangerous
- Elite Dangerous – это масштабный многопользовательский "космосим" от британской студии Frontier Developments. В игре реализована процедурно генерируемая Галактика, созданная согласно фактическому размеру Млечного Пути.
- События игры разворачиваются после подписанного мирного договора между людьми и пришельцами.
- Игрок начинает с небольшой суммой денег и космическим кораблем. Он может торговать, работать наемником, исследовать космос или быть пиратом.
- Elite Dangerous вышла в 2014 году. Средства на ее разработку были собраны на краудфандинговой платформе Kickstarter.
Трейлер Elite Dangerous
Получить бесплатно космический симулятор можно на странице игры.
О чем The World Next Door
- The World Next Door – это приключенческая визуальная новелла с элементами головоломки.
- Игроку предстоит взять на себя роль бунтующей девочки Джун, которая попала в параллельный мир к различным магическим существам.
- Игра вышла в 2019 году на ПК и Nintendo Switch.
Трейлер The World Next Door
Забрать The World Next Door можно на странице в EGS.