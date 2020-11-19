В Epic Games Store началась бесплатная раздача космического симулятора Elite Dangerous

Забрать британский "космосим" и визуальную новеллу The World Next Door можно до 26 ноября.

На площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store началась новая раздача игр. Любой желающий может получить бесплатно космический симулятор Elite Dangerous и визуальную новеллу с элементами головоломки The World Next Door. Акция продлится до 26 ноября. О чем Elite Dangerous Elite Dangerous – это масштабный многопользовательский "космосим" от британской студии Frontier Developments. В игре реализована процедурно генерируемая Галактика, созданная согласно фактическому размеру Млечного Пути.

События игры разворачиваются после подписанного мирного договора между людьми и пришельцами.

Игрок начинает с небольшой суммой денег и космическим кораблем. Он может торговать, работать наемником, исследовать космос или быть пиратом.

Elite Dangerous вышла в 2014 году. Средства на ее разработку были собраны на краудфандинговой платформе Kickstarter. Трейлер Elite Dangerous Получить бесплатно космический симулятор можно на странице игры. О чем The World Next Door The World Next Door – это приключенческая визуальная новелла с элементами головоломки.

Игроку предстоит взять на себя роль бунтующей девочки Джун, которая попала в параллельный мир к различным магическим существам.

Игра вышла в 2019 году на ПК и Nintendo Switch. Трейлер The World Next Door Забрать The World Next Door можно на странице в EGS. Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram Автор: Сергей Коршунов