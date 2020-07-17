В Epic Games Store стартовала раздача ролевого экшена Torchlight II

Акция продлится до 23 июля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась раздача ролевого экшена Torchlight II. Акция закончится 23 июля в 18:00 по киевскому времени.

Трейлер Torchlight II

Что такое Torchlight II

Torchlight II – это сиквел ролевого экшена от студии Runic Games. По сюжету древний дракон Ордрак, спящий под шахтерским городом Торчлайт был повержен тремя героями. Один из них, Алхимик, сходит с ума, уничтожает город, обращая жителей в бегство, и отправляется охотиться за существами, охраняющими баланс мира. Четверо новых героев должны пройти по следу Алхимика и остановить тот хаос, что он вызвал.

Игроку нужно будет путешествовать по локациям, сражаться с монстрами и прокачивать своего персонажа. В Torchlight II есть также кооперативный режим с максимальным размером команды до 6 человек.

Игра вышла в 2012 году на ПК. А в 2019 ее перенесли на Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии игры 88 баллов от критиков и 8,5 балла от пользователей.

Получить игру бесплатно можно на сайте Epic Games Store.

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