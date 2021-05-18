Возвращение в байкерский зомби-апокалипсис. Стоит ли играть в Days Gone на ПК

Days Gone — один из самых спорных и недооцененных эксклюзивов PlayStation. В честь релиза игры на персональных компьютерах мы решили посмотреть на нее без предрассудков, а заодно оценить качество ПК-порта. Достоин ли этот зомби-экшен покупки — читайте в нашем свежем обзоре.

Days Gone — это зомби-экшен в открытом мире от Bend Studio и Sony. В апреле 2019 года, когда игра вышла эксклюзивно на PlayStation 4, она получила изрядную долю критики от профильной прессы. Журналисты отмечали блеклых персонажей, скучные активности в открытом мире и слабое техническое исполнение. А еще многих рецензентов расстроило то, что сражения с ордами фриков (местных зомби) на практике оказались не такими масштабными, как демонстрировалось в рекламных материалах.

Тем временем пользователи, наоборот, тепло приняли Days Gone. Им понравились многие аспекты игры — от антуража до неожиданного развития истории. Армия поклонников зомби-экшена Bend Studio постепенно разрасталась, и недавно фанаты проекта доказали свою сплоченность. На фоне материала Bloomberg о том, что Sony не собирается разрабатывать Days Gone 2, они создали петицию к японской компании с просьбой все-таки выпустить сиквел. На текущий момент ее подписало более ста тысяч человек.

Получается, зомби-экшен от студии Bend расстроил критиков, но снискал народную любовь. И хотя Sony пока отмалчивается касательно потенциального релиза второй части, полностью о Days Gone она не забыла. Компания решила выпустить проект на персональных компьютерах, чтобы подзаработать и привлечь часть исконной ПК-аудитории на PlayStation.

Мы подумали, что выход игры на новой платформе — это отличный повод оценить ее трезвым взглядом, а заодно посмотреть на качество порта, проверить, в каких сценах игра выдает больше всего FPS, а также насколько сильно эта версия изобилует багами. Обо всем этом читайте в нашем обзоре.

В обнимку с байком и пачкой пушек

Так как о проекте Bend Studio было уже чего много сказано, мы не станем вдаваться в детали, а разберем его лишь в общих чертах. Если о нем вам и так все известно, то переходите к следующему блоку, где мы разбираем ПК-версию. А здесь же вкратце опишем сюжет и геймплей.

Итак, игра рассказывает о наемнике Диконе Сент-Джоне, который в разгар пандемии неизвестной болезни, превращающей людей в агрессивных зомби, потерял свою жену Сару. Спустя более чем два года после тех злосчастных событий, главный герой так и не смирился с утратой. Он продолжает вымещать гнев на фриках (так тут называют зомби) и приносить цветы к импровизированной могиле любимой.

История в целом развивается неспешно: пользователям стараются показать, каким стал мир, и насколько тяжело в нем выживать. Отдельное внимание уделяется центральным персонажам и отношениям между ними. К нескольким героям, включая Дикона, удается проникнуться симпатией. А во второй половине сюжет разгоняется и приятно удивляет возросшей интригой и парочкой непредсказуемых поворотов. В целом история Days Gone не претендует на революционный статус, но она получилась неплохой и в меру захватывающей.

Похожим способом можно описать геймплей. Стрельба, прокачка, крафт и исследование локаций — это привычные для экшенов в открытом мире элементы. Однако Days Gone нельзя назвать полностью вторичной. В ней есть массовые сражения против орд зомби, где нужно использовать весь оружейный арсенал, удачно выбирать позицию и активно взаимодействовать с окружением. Поездки на собственном мотоцикле, который необходимо улучшать, заправлять топливом и ремонтировать, тоже выглядят свежо и уместно с учетом антуража. Последний, кстати, ощущается классическим зомби-апокалипсисом, но с гораздо более проворными ходячими мертвецами. Стрельба в игре неплохая, хотя над отдачей и звуками стоило дополнительно поработать.

К очевидным минусам проекта относятся скучные активности в открытом мире. При зачистке аванпостов невольно задумываешься, что зашел не в Days Gone, а в какой-то Far Cry или Assassin's Creed. Дополнительные задания тоже сделаны по принципу убей/принеси. А случайно сгенерированные происшествия, которые возникают на карте, быстро начинаешь игнорировать, так как разнообразием они не блещут. При желании еще можно предъявить претензии отдельным, плохо написанным диалогам, искусственному интеллекту и слабой имитации жизни в лагерях людей.

Но если смотреть глобально, то положительные стороны Days Gone перевешивают отрицательные. Это добротное приключение в открытом мире с интересной историей и несколькими незаезженными идеями. В 2019 году критики слишком строго отнеслись к игре, оценивая ее на фоне других эксклюзивов PlayStation. Проблемы в проекте, безусловно, есть, но не настолько критичные, как посчитали рецензенты.

Вопросы оптимизации

Общую реализацию Days Gone обсудили, так что переходим к особенностям ПК-версии. Начнем с главного — оптимизации. Я тестировал игру на компьютере с лучшими характеристиками, чем указаны в рекомендованных системных требованиях, поэтому выставил максимальные графические настройки в связке с разрешением 1080р. Работоспособность в 1440р и 4К не проверялась из-за монитора, но экстраполировать полученные данные не составит труда.

В большинстве моментов кадровая частота в Days Gone составляла 55-60 кадров/с. Просадки до 48-53 кадров/с иногда наблюдались в «тяжелых» сценах со сражениями и при посещении лагерей, где много NPC и объектов окружения. А в закрытых помещениях, например, заброшенных автомобильных тоннелях, на экране можно было увидеть 70-80 кадров/с.

В целом оптимизация выполнена неплохо, но есть несколько удручающих моментов. При входе в игру заметны весомые просадки кадровой частоты и зависания, которые длятся несколько секунд.

Похожая ситуация наблюдается во время переходов через черный экран в заставках. Правда, в этом случае падения меньше бросаются в глаза. В общем, Days Gone нормально играется на ПК, однако патч для полировки оптимизации ей не помешает.

На старый лад

Bend Studio обещала реализовать в ПК-версии своего зомби-экшена несколько графических изменений. И если пользователи ожидали, что на персональных компьютерах игра по-настоящему засияет, то их ждет разочарование. Улучшения оказались номинальными и почти никак не влияют на общее восприятие Days Gone. Разработчики сделали отдельные текстуры и модели персонажей более четкими, слегка подтянули освещение, реализацию растительности и визуальных эффектов, а также увеличили глубину и дальность прорисовки.

Если сравнивать с PS4-версией, то вариант для ПК смотрится чуть привлекательнее. Однако стоит запустить Days Gone на PlayStation 5, где она исполняется с повышенным разрешением и 60 кадрами/с, и разницу придется искать с увеличительным стеклом. При этом отдельные улучшения напрашиваются уже после первого запуска. Например, эффекты брызгающей крови ощущаются бутафорскими, а некоторым анимациям не хватает плавности.

Играть или нет

Теоретически, в ПК-версии Days Gone можно было сделать больше графических новшеств и реализовать мелкие улучшения для пущего удобства: автоматические сохранения, уменьшенный расход выносливости вне боя и так далее. С другой стороны, Bend Studio и не обещала перелопатить проблемные моменты игры с релизом на персональных компьютерах. Она выпустила стандартное переиздание для другой платформы в приемлемом техническом исполнении и с номинальными изменениями.

За все прохождение игра ни разу не вылетела, а с багом я встретился только однажды — враги бежали, упершись в стенку. Приобретать Days Gone на ПК, если она уже куплена на PlayStation 4, не имеет особого смысла. А вот любителям зомби-экшенов, у которых нет консоли, я настоятельно рекомендую проект к ознакомлению.

Назар Степорук

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