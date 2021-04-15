Бывший эксклюзив PlayStation появится в Steam и Epic Games Store уже в следующем месяце – 18 мая.

Бывший эксклюзив PlayStation, постапокалиптический зомби-боевик Days Gone выйдет на ПК уже в следующем месяце –18 мая.

Об этом разработчики сообщили в блоге PlayStation.

В игру добавили поддержку сверхшироких мониторов, повысили уровень детализации, увеличили дальность прорисовки, расширили настройки графики, а также обновили фоторежим.

Кроме того, игроки на ПК смогут использовать не только клавиатуру и мышь, но также геймпады от консолей PlayStation и контроллеры других производителей, включая Xbox.

Экшен Days Gone уже стал доступен для предзаказа на онлайн-площадках Steam и Epic Games Store по цене в 999 грн.

Трейлер Days Gone на ПК

Подробней про Days

Days Gone – это экшен от третьего лица в сеттинге постапокалипсиса.

Действия игры разворачиваются спустя 2 года после глобальной пандемии, которая превратила большую часть населения планеты во "фриков" – местный аналог зомби.

Главным героем выступает наемник Дикон Сент-Джон – бывший член байкерской группировки "Бешеные псы".

В игре можно исследовать открытый мир на мотоцикле, искать лагеря выживших и сражаться с "фриками".

Игрок может открывать новые способности, создавать ловушки и модифицировать оружие.

Одна из особенностей Days Gone – огромные волны зомби, от которых герою нужно спасаться.

Изначально игра вышла в 2019 году эксклюзивно для PlayStation 4. О релизе Days Gone на ПК сообщил президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан в феврале этого года. Тогда глава SIE подчеркнул, что в ближайшие несколько лет в Steam и Epic Games Storeвыйдет еще несколько эксклюзивов PlayStation.

Напомним, что в этом месяце подписчики сервиса PS Plus на консолях PlayStation могут получить Days Gone бесплатно.

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Автор: Сергей Коршунов