Бывший эксклюзив PlayStation, постапокалиптический зомби-боевик Days Gone выйдет на ПК уже в следующем месяце –18 мая.
Об этом разработчики сообщили в блоге PlayStation.
В игру добавили поддержку сверхшироких мониторов, повысили уровень детализации, увеличили дальность прорисовки, расширили настройки графики, а также обновили фоторежим.
Кроме того, игроки на ПК смогут использовать не только клавиатуру и мышь, но также геймпады от консолей PlayStation и контроллеры других производителей, включая Xbox.
Экшен Days Gone уже стал доступен для предзаказа на онлайн-площадках Steam и Epic Games Store по цене в 999 грн.
Трейлер Days Gone на ПК
Подробней про Days
- Days Gone – это экшен от третьего лица в сеттинге постапокалипсиса.
- Действия игры разворачиваются спустя 2 года после глобальной пандемии, которая превратила большую часть населения планеты во "фриков" – местный аналог зомби.
- Главным героем выступает наемник Дикон Сент-Джон – бывший член байкерской группировки "Бешеные псы".
- В игре можно исследовать открытый мир на мотоцикле, искать лагеря выживших и сражаться с "фриками".
- Игрок может открывать новые способности, создавать ловушки и модифицировать оружие.
- Одна из особенностей Days Gone – огромные волны зомби, от которых герою нужно спасаться.
Изначально игра вышла в 2019 году эксклюзивно для PlayStation 4. О релизе Days Gone на ПК сообщил президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан в феврале этого года. Тогда глава SIE подчеркнул, что в ближайшие несколько лет в Steam и Epic Games Storeвыйдет еще несколько эксклюзивов PlayStation.
Напомним, что в этом месяце подписчики сервиса PS Plus на консолях PlayStation могут получить Days Gone бесплатно.