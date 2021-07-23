Датамайнер выяснил, в какое место разработчики умудрились спрятать ногу главного героя в одной из концовок игры.

Датамайнер Лэнс МакДональд обнаружил в файлах ролевого экшена Bloodborne любопытную деталь о том, как устроена одна из финальных сцен игры.

В одной из трех концовок Bloodborne главный герой лишается ноги, и Кукла везет его на инвалидной коляске в особняк во Сне охотника. Лэнс МакДональд обнаружил, что разработчики не стали создавать дополнительную модель персонажа с одной ногой. Они просто согнули вторую ногу героя на 180 градусов так, что пятка охотника оказалась в его пятой точке. Соответствующим видео энтузиаст поделился на своей странице в Твиттере.

Напомним, что недавно МакДональд прокомментировал очередные слухи о выпуске Bloodborne на ПК. Он отметил, что знает о нескольких эксклюзивах PlayStation, которые готовятся к выходу на ПК, но Bloodborne среди них нет.

Коротко про Bloodborne

Действия Bloodborne разворачиваются в городе Ярнам, где свирепствует эпидемия, превращающая людей в монстров. Главный герой – охотник, который вынужден исследовать самые темные закоулки Ярнама и сражаться с чудовищами.

Экшен вышел в 2015 году на PS4, получив премию Британской Академии в области видеоигр за лучший игровой дизайн, а также 92 балла на агрегаторе Metacritic. Это самая высокая оценка среди всех игр FromSoftware.

Автор: Сергей Коршунов