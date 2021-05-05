Шоу из 8 эпизодов находится на раннем этапе производства.

Sony совместно с телеканалом HBO занимается производством сериала по мотивам культового ролевого экшена Bloodborne.

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Как сообщает издание That Hashtag Show, производство экранизации пока что находится на ранней стадии. По структуре история будет похожа на такие фильмы, как "Страх" (2009) и "Рейд", где главный герой получает, на первый взгляд, простую задачу, но в итоге ему придется пройти через серию испытаний и сражений с врагами. В конце каждой серии будет босс.

Ожидается, что в сериале будет 8 эпизодов, и он выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

В настоящее время Sony еще ведет работу над сценарием. Кастинг еще не начался. Однако на главную роль в компании планируют найти актера с большим каскадерским опытом.

Трейлер Bloodborne

Подробней про Bloodborne

Действия Bloodborne разворачиваются в городе Ярнам, где свирепствует эпидемия, превращающая людей в монстров. Здесь среди готических зданий бродят жуткие чудовища, при одном взгляде на которых можно лишиться рассудка.

Главный герой – охотник, который вынужден исследовать самые темные закоулки Ярнама и сражаться с врагами.

Bloodborne вышел в 2015 году эксклюзивно на PlayStation 4, получив премию Британской Академии в области видеоигр за лучший игровой дизайн, а также 92 балла на агрегаторе Metacritic. Это самая высокая оценка среди всех игр FromSoftware.

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Автор: Сергей Коршунов