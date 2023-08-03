Отмечается, что это первое прохождение Elden Ring на необычном контроллере без получения урона.

Дополнительные испытания при прохождении игр от FromSoftware – это особый вид развлечения для самых хардкорных фанатов. Недавняя Elden Ring в плане разнообразия сложностей, который сами себе создают геймеры, уже точно выбилась в лидеры. Кто-то проходил игру без использования ходьбы, другие – превращали каждого врага в Малению. А теперь к этому внушительному списку можно добавить прохождение на электрическом саксофоне.

Это испытание придумал и преодолел стример DrDeComposing. Он прошел Elden Ring, управляя персонажем электрическим саксофоном. Более того, он даже умудрился ни разу не получить урон.

Стример настроил ПК таким образом, чтобы сигналы музыкального инструмента преобразовывались в команды для героя. На тренировки у него ушло несколько месяцев и в конечном счете все получилось. Отмечается, что это первое, полное прохождение Elden Ring на необычном контроллере без получения урона.

Видео победы над финальным боссом

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

Elden Ring получила 324 награды "Игра года" – это абсолютный рекорд для игровой индустрии. Хардкорной экшен-RPG удалось обойти The Last of Us 2, у которого 322 победы.

Недавно Elden Ring внезапно подорожала в украинском Steam в два раза. Стандартное издание теперь стоит не 899 грн, а 1799 грн. До этого издатель Bandai Namco также повысил региональную стоимость Armored Core VI Fires of Rubicon.

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