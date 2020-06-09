Еще один эксклюзив PlayStation выйдет в Steam

Релиз приключенческой игры Paper Beast на ПК состоится этим летом.

Этим летом в магазине цифровой дистрибуции Steam состоится релиз бывшего эксклюзива PlayStation – приключенческой игры Paper Beast.

Об этом сообщили разработчики игры из студии Pixel Reef.

Paper Beast на ПК получит поддержку таких шлемов виртуальной реальности, Valve Index, Oculus Rift и HTC Vive. Кроме того, в игре улучшат графику, геймплей, а также добавят больше предметов, растений и животных.

Трейлер Paper Beast

Страница Paper Beast уже появилась в Steam.

Что такое Paper Beast

Paper Beast – это приключенческая игра, действие которой разворачивается в бумажном мире. В Paper Beast множество интересных головоломок, завязанных на взаимодействии с окружением и созданными из бумаги животными.

Игра вышла 24 марта 2020 года на PlayStation 4. На агрегаторе рецензий Metacritic у Paper Beast 79 баллов от критиков и 7,4 балла от игроков.

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