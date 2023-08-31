Забрать можно до вечера 7 сентября.

На календаре четверг, а значит в Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача – все желающие могут забрать приключенческий платформер Cave Story+, одну из известнейших инди-игр XXI века.

Акция продлится до 7 сентября 18:00 по киевскому времени. Через неделю магазин порадует пользователей игрушкой под названием Spelldrifter.

Подробнее о Cave Story+

Cave Story описывается многими игровыми изданиями как одна из самых значимых инди-игр, выделяя, что над ней трудился лишь один человек, и учитывая ее влияние на жанр 2D платформеров.

Cave Story Plus – это переиздание оригинальной игры с улучшенной графикой, переработанным саундтреком и несколькими новыми игровыми режимами.

Сама игра представляет собой классический 2D-платформер с нелинейным прохождением и похожа по игровому процессу на такие классические игры, как Metroid и Castlevaniа.

Ранее в этом месяце в Steam появился новый хит с рейтингом 98% – это духовный наследник культовой игры Jet Set Radio. Если не знакомы с оригиналом, это красочный экшен от 3-го лица, в котором можно использовать реактивные ранцы и бегать по стенам.

А меж тем до релиза Starfield, большой космической RPG от Bethesda, остается всего ничего – он состоится 6 сентября на ПК и Xbox. Ранее были опубликованы финальные системные требования игры.

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