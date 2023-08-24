Забрать можно до вечера 31 августа.

На ПК-площадке Epic Games Store не прекращаются еженедельные раздачи игр. На этот раз администрация сервиса предлагает всем желающим получить Homeworld Deserts of Kharak – продолжение легендарной стратегии 90 х годов, ставшей настоящей вехой в жанре.

Акция продлится до 31 августа, 18:00 по киевскому времени. Через неделю магазин порадует пользователей игрушкой под названием Cave Story+.

Подробнее о Homeworld Deserts of Kharak

Игра является приквелом космической стратегии "Homeworld" 1999 года выпуска. Проект рассказывает историю Рэйчел С’Джет, отправившейся в экспедицию для исследования аномалии.

Центром геймплея является наземный авианосец, способный собирать ресурсы, производить боевые единицы, проводить исследования и вести боевые действия. Так как действие разворачивается далеко от цивилизации планеты Кхарак в глубокой пустыне, то игрок не может зависеть от линий снабжения.

Если говорить о сюжете, то в Deserts of Kharak он гораздо больше сосредоточен на персонажах, чем другие части.

В Steam у игры 83% положительных отзывов.

В другом ПК-магазине, Steam, прямо сейчас проходит фестиваль украинских игр, запущенный по случаю Дня Независимости нашей страны. Во время него скидки получили множество хороших видеоигр – от инди-игр от самостоятельных разработчиков до блокбастеров от GSC Game World, 4A Games и Frogwares.

А меж тем до релиза Starfield, большой космической RPG от Bethesda, остается всего ничего – он состоится 6 сентября на ПК и Xbox. Ранее появились первые отзывы об игре после 15 часов.

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