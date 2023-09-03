Полноценный запуск Starfield состоится 6 сентября. Пока игру могут оценить те, кто предзаказал премиум-издание на ПК и консолях Xbox Series.

Starfield, первый масштабный проект Bethesda после Skyrim, был хорошо принят как журналистами, так и простыми геймерами, однако, как выяснилось, оптимизация игры на ПК оставляет желать лучшего.

Различные профильные издания и специалисты провели тестирование Starfield на разных видеокартах и поделились результатами. Тестирование проводилось в одной из самых требовательных локациях игры – Новой Атлантиде – с большим количеством NPC.

Для комфортной игры на ультра-настройках в разрешении 1080p потребуется RTX 4070 или RTX 3080. Если вы играете в 1440p, то здесь нужна RX 6950 XT или RTX 4080.

Только одна существующая видеокарта способна выдавать 60 fps в разрешении 4К с высокими настройками графики. Ей является GeForce RTX 4090. Из тех же RTX 3090 Ti и Radeon RX 6950 XT максимум можно "выжать" 40 fps. Видео дня

Также игра весьма требовательна к процессору. К примеру, "народный" Ryzen 5600 в связке с RTX 4090 выдает лишь 57,7 fps на ультра настройках графики в разрешении 1080р. Владельцы линейки Ryzen 3000 и ниже максимум могут рассчитывать на фреймрейт до 50 кадров в секунду.

Есть и положительные моменты: это "самая незабагованная игра Bethesda". Поигравшие говорят, что в игре действительно очень мало багов. Напомним, что Bethesda откладывала релиз игры на год как раз-таки для того, чтобы потратить больше времени на полировку.

В то же время, по словам специалистов, Starfield хорошо смотрится даже на "средне-низких" настройках графики – для повышения производительности можно снизить многие настройки или включить FSR 2, при этом изображение не станет сильно хуже.

Что касается консольных версий игры, то в Digital Foundry в целом остались довольны состоянием Starfield на Xbox Series. На обеих консолях игра работает при 30 FPS, без каких-то явных и серьезных проблем. Впрочем, в крупных городах время от времени возникают не только просадки, но и статтеры.

Напомним, полноценный запуск Starfield состоится 6 сентября. Пока игру могут оценить те, кто предзаказал премиум-издание на ПК и консолях Xbox Series.

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