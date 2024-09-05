В этот раз всем поклонникам футбола и шутеров приготовили отличный подарок.

Четверг на календаре, а значит в EGS обновилась подборка бесплатных игр. В этот раз всем поклонникам футбольного менеджмента приготовили отличный подарок в виде Football Manager 2024. Также стал бесплатным Sniper Ghost Warrior Contracts.

Бесплатная раздача продлится до вечера 12 сентября. А через неделю начнут раздавать Rugrats: Adventures in Gameland и Super Crazy Rhythm Castle.

Football Manager 2024 – 1699 грн . Последняя часть знаменитого спортивного симулятора, в которой геймерам придется стать управленцем, который ведет к мировому успеху футбольную команду. Обозреватели называют FM 2024 самой отполированным и разнообразным релизом в истории серии.

Sniper Ghost Warrior Contracts – 547 грн . Шестая часть серии снайперских stealth-шутеров от польской студии CI Games. Помимо одиночного режима боевик позволит игрокам пострелять в мультиплеере.

Напомним, ранее в Warner Bros решили не держать интригу и официально подтвердили, что Hogwarts Legacy 2 находится в разработке. Однако на скорый выход рассчитывать не приходится.

Также в сети вновь говорят о Half-Life 3. Инсайдеры уверяют, что продолжение культовой серии таки увидит свет и продолжит сюжет Half-Life: Alyx, а главным героем вновь выступит Гордон Фримен. Выход ожидается примерно в 2026-м.

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