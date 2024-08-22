Хоть The Callisto Protocol и получила смешанный прием, но визуально хоррор и сегодня выглядит поразительно.

Четверг на календаре, а значит в Epic Games Store обновилась подборка бесплатных игр. Сегодня и в течение всей недели геймеры могут забрать хоррор The Callisto Protocol и геройский шутер Gigantic: Rampage Edition.

Релиз The Callisto Protocol состоялся в декабре 2022 года. Проект, который позиционировался как духовный наследник Dead Space, получил смешанный прием. Кто-то посчитал хоррор слишком скучным, другие же высоко оценили жестокость, атмосферу и звуковое сопровождение.

А вот в чем почти все сходятся, так это то, что The Callisto Protocol получилась настоящей некстген-игрой. Качество лицевых анимаций персонажей, их одежда, окружение, а также эффекты дыма и освещение очень близко подобрались к уровню технодемо The Matrix Awakens на UE5. Кожа реалистично поглощает и отражает свет, благодаря чему герои и кажутся живыми, говорят эксперты Digital Foundry.

Другая бесплатная игра, Gigantic: Rampage Edition, вышла в этом апреле. Это полное издание MOBA-шутера с командой из пяти персонажей. Оригинальная игра вышла в 2017 году: ее хвалили за уникальный внешний вид и нестандартный геймплей.

Напомним, ранее студия Hangar 13 анонсировала Mafia: The Old Country – новую игру в культовой криминальной серии. Она станет приквелом самой первой "Мафии", а события развернутся в Сицилии.

А меж тем в Steam изменился лидер среди самых ожидаемых игр. На первое место вырвался долгострой Hollow Knight: Silksong, у которого нет даже приблизительной даты выхода. Украинский шутер STALKER 2 попал в топ-5.

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