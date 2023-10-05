Проект обильно напичкан черным юмором и нелепыми ситуациями.

В сервисе Epic Games Store не прекращаются еженедельные раздачи игр. На этот раз можно бесплатно забрать игрушку под названием Godlike Burger. Игра была издана Daedalic Entertainment, которая обращает особенное внимание на интересные и самобытные проекты.

Акция продлится до 12 октября, 18:00 по киевскому времени. Через неделю магазин порадует пользователей сразу двумя игрушками – Blazing Sails и QUBE Ultimate Bundle.

Подробнее о Godlike Burger

По жанру, это кулинарный симулятор, в котором игрокам в роли управляющего галактическим рестораном предстоит убивать посетителей заведения, чтобы готовить из их останков бургеры. И все это в погоне за рецептом идеального блюда.

Игра обильно напичкана черным юмором и нелепыми ситуациями. Вдобавок, у игры уникальная стилистика и хардкорный геймплей.

В Steam у тайтла 74% положительных отзывов.

Этот октябрь завалит нас игровыми релизами. Одним из самых ожидаемых проектом считается психологический триллер Alan Wake 2 от финской студии Remedy. Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что игра получит официальную украинскую локализацию.

Также в октябре, по слухам, состоится анонс GTA 6 – с релизом ровно через год. Ожидается, что серия вернется к Vice City, игровому аналогу Майами, а одним из главных героев впервые станет девушка.

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