Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 5 октября.

Четверг на календаре, а значит в онлайн-магазине Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача – на этот раз геймерам отдают сразу две игры.

Первый проект из раздачи – Soulstice. Это мрачный и динамичный слэшер 2022 года выпуска, рассказывающий о противостоянии людей и призраков. Главной особенностью игры стала боевая система, требующая управлять двумя героями одновременно.

На агрегаторе оценок OpenCritic у игры 71% положительных отзывов, а в Steam за нее просят 479 грн. Тайтл можно бесплатно добавить в личную библиотеку, а установить в любой момент.

Также в магазине раздают Model Builder, в которой нужно собирать модельки машин, роботов, самолетов, танков, кораблей и даже солдат-пехотинцев. В целом, в игре есть все, чего можно ожидать от симулятора моделиста.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 5 октября. Через неделю в магазине будут раздавать Godlike Burger – еще один симулятор, но на этот раз с элементами менеджмента и рогалика, предлагающий сыграть в роли шеф-повара.

А если вы пропустили, сегодня состоялся релиз Counter-Strike 2 – новой версии главного онлайнового шутера. Игру перевели на движок Source 2, переработали графику и звук, а также некоторые механики.

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