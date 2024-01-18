Забрать пиксельный платформер можно до вечера 25 января.

Сервис Epic Games Store запустил раздачу очередной игры. В течение недели (до вечера 25 января) геймеры могут пополнить свои библиотеки пиксельным платформером LOVE.

Эта игра была создана одним человеком и предлагает минималистичный платформер с упором на сложность. Хотя сложность может оказаться высокой, игра позволяет устанавливать свои собственные контрольные точки. В стандартном режиме для завершения игры за один проход дается всего 100 жизней.

Сама игра вышла в 2014 году и имеет более 92% положительных отзывов в Steam. Игроки хвалят пиксельный ретро-стиль, хардкорные уровни и наличие режима для спидраннеров.

А уже вечером 25 января начнется бесплатная раздача песочницы Infinifactory. В ней надо строить фабрику и следить за производством. В Steam игра продается за 515 грн, ее оценка – 95% положительных отзывов.

Игровой год 2024 уже начался с триумфального возвращения "Принца Персии", а до конца месяца геймеры получат продолжение культовой серии файтингов, одну из лучших игр современности в новой обертке и парочку других интересных тайтлов. УНИАН собрал пятерку игр января, которые стоит добавить в список желаемого.

Новое поколение Nintendo Switch тоже на подходе. Свежие слухи указывают на то, что портативная консоль получит 120-герцовый экран и будет стоить $400. А выйдет она якобы уже очень скоро.

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