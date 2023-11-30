Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 7 декабря.

Четверг на календаре, а значит в онлайн-магазине Epic Games Store стартовала очередная раздача бесплатных игр. На этот раз геймерам отдают сразу две игры причем обе в жанре файтинга, и обе с хорошими отзывами.

Первый проект из раздачи – Jitsu Squad. Это драйвовый 2D-beat 'em up с мультяшной графикой и большим количеством приемов, вдохновленный Marvel vs Capcom. В нее можно играть как в одиночку, так и в кооперативе до четырех человек.

Среди игроков Steam у игры 86% положительных отзывов, критики оценили ее в более скромные 70 из 100. Проект можно бесплатно добавить в личную библиотеку в течение недели, а установить в любое время.

Также в магазине раздают Mighty Fight Federation, трехмерный файтинг с 14 персонажами из разных вселенных и уникальными стилями игры. Играть тоже можно как одному в аркадном режиме, так и в компании друзей, сражаясь друг с другом. В Steam тайтл рекомендуют 84% игроков.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 7 декабря 2023. А через неделю в магазине вновь будут дарить две игры в жанре экшен – GigaBash и Predecessor.

Напомним, ранее в этом месяце вышла новая игра от создателей "Ведьмака 3" – ее также перевели на украинский язык. Триллер по роману Станислава Лема должен понравиться поклонникам жанра, в частности, фанатам Firewatch.

А уже на следующей неделе пройдет церемония награждения игр The Game Awards 2023. На ней, как ожидается, покажут дебютный трейлер GTA 6.

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