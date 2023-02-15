Служба поддержки игроков доступна на украинском с прошлого года.

В мобильную игру World of Tanks Blitz добавили полную украинскую локализацию. Она включает 100 тысяч слов и уже доступна на всех платформах.

Как сообщила компания Wargaming в официальном пресс-релизе, разработчики выпустили обновление 9,7 для проекта. Именно в нем появилась украинская локализация. Пользователи уже могут зайти в настройки клиента и изменить язык.

В игре локализация включает 100 тыс. слов, однако это количество продолжит расти. Каждое обновление в среднем добавляет 3 тыс. слов, которые тоже будут переводить. Отдельно Wargaming реализовала украинский на официальном портале World of Tanks Blitz, чтобы пользователи из нашей страны могли читать информацию на родном языке.

Над локализацией работали более двадцати человек. Процесс занял 200 часов у одних только переводчиков. Украинский появился на всех платформах World of Tanks Blitz — iOS, Android и Nintendo Switch.

За 2022 год в игре зафиксировали 1,4 миллиона новых пользователей из Украины. Из этого показателя 78% развлекались на устройствах под управлением Android. В течение года украинцы провели 740 тыс. боев, а общая длительность их игровых сессий превысила 9 тыс. лет. Один из фанатов World of Tanks Blitz из нашей страны за 2022 год провел 42 тысячи боев. Он вошел в пятерку самых активных "танкистов" в мире.

"Украинские игроки World of Tanks Blitz — очень важное для нас сообщество. Украина входит в ТОП-5 стран по загрузкам игры за все время, а украинский игрок — в тройке самых активных по количеству боев. Мы усердно работали над локализацией и рады, что наконец-то украинский язык доступен миллионам наших игроков", — заявил Тейн Лайман, генеральный менеджер студии MS-1.

Что еще добавили в обновлении 9,7 для World of Tanks Blitz

Разработчики реализовали много нового контента. Сюда относятся китайские легкие танки с новой механикой в IX-X уровней во главе с WZ-132-1, переработанная карта "Миддлбург", а также улучшенные модели знакомых машин, среди которых FV4005 и Rhm.-B. WT.

В рамках обновления пройдут временные события Carnevale di Blitz с американской ПТ-САУ Super Hellcat в качестве награды и "Рейтинговый спринт" с ценными призами.

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