Режиссер фильма без раздумий утвердил Блэка на эту роль.

Актерский состав фильма по мотивам игры Borderlands пополнился еще одной голливудской звездой. Джек Блэк ("Школа рока", "Кунг-фу панда") исполнит в ленте роль болтливого робота по имени Claptrap – одного из ключевых персонажей игры.

Об этом со ссылкой на киностудию Lionsgate сообщило издание Variety. По словам режиссера картины Элая Рота, выбор Джека Блэка на эту роль стал самым простым решением в его жизни. Постановщик уже работал с актером над фильмом "Тайна дома с часами", и считает, что Блэк идеально подходит для образа самого забавного персонажа игры.

Вместе с Джеком Блэком в экранизации сыграет стендап-комик Кевин Харт – ему досталась роль солдата Роланда. Интересно, что оба актера уже работали вместе на съемочной площадке картины "Джуманджи: Зов джунглей".

Ранее о своем участии в фильме Borderlands заявила Джейми Ли Кертис. Звезда комедийного детектива "Достать ножи" исполнит роль доктора Патриции Таннис – археолога на планете Пандора. По сюжету, у нее будут сложные отношения с другой знаменитостью на площадке – Кейт Бланшетт. Последняя сыграет Лилит – одну из шести Сирен, женщин со сверхъестественными способностями.

О производстве фильма Borderlands

Режиссерское кресло проекта занял Элай Рот, снявший такие картины, как "Хостел" и "Тайна дома с часами".

Сценаристом шоу выступил Крейг Мейзин (сериал "Чернобыль" от HBO), который также отвечает за создание сериала по мотивам постапокалиптической игры The Last of Us.

Подробно про игру Borderlands

Borderlands – фантастический ролевой экшен от компании Gearbox Software.

Действия игры разворачиваются на далекой планете Пандора.

Сюжет рассказывает о четырех наемниках, которые прибыли сюда ради наживы. Они хотят найти легендарное Убежище, в котором, по слухам, хранятся бесчисленные сокровища ушедших цивилизаций.

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Автор: Сергей Коршунов