Вместе с Джейми Ли Кертис в фильме снимутся Кейт Бланшетт и Кевин Харт.

Джейми Ли Кертис, известная по фильмам "Хэллоуин" и "Достать ножи", присоединилась к актерскому составу экранизации игры Borderlands.

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Как передает издание Variety, актриса исполнит роль Патриции Таннис – археолога на планете Пандора. Она поможет найти таинственное хранилище с инопланетными технологиями. По сюжету, у нее будут сложные отношения с другой звездой экранизации – Кейт Бланшетт. Последняя сыграет Лилит – одну из шести Сирен, женщин с необычайными способностями и сверхъестественными силами.

Ранее о своем участии в фильме по мотивам Borderlands сообщил стендап-комик и актер Кевин Харт ("Джуманджи: Зов джунглей"). Ему досталась роль Роланда – солдата, за которого можно было сыграть в оригинальной Borderlands.

О фильме Borderlands

Сценаристом шоу выступил Крейг Мейзин (сериал "Чернобыль" от HBO), который также отвечает за создание сериала по мотивам постапокалиптической игры The Last of Us.

Режиссерское кресло проекта занял Элай Рот, снявший такие картины, как "Тайна дома с часами" и "Хостел".

Подробней про игру Borderlands

Borderlands – фантастический ролевой экшен от компании Gearbox Software.

Действия игры разворачиваются на далекой планете Пандора.

Сюжет рассказывает о четырех наемниках, которые прибыли сюда ради наживы. Они хотят найти легендарное Убежище, в котором, по слухам, хранятся бесчисленные сокровища ушедших цивилизаций.

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Автор: Сергей Коршунов