Джейми Ли Кертис, известная по фильмам "Хэллоуин" и "Достать ножи", присоединилась к актерскому составу экранизации игры Borderlands.
Читайте такжеНовая экранизация игры Resident Evil выйдет 3 сентября
Как передает издание Variety, актриса исполнит роль Патриции Таннис – археолога на планете Пандора. Она поможет найти таинственное хранилище с инопланетными технологиями. По сюжету, у нее будут сложные отношения с другой звездой экранизации – Кейт Бланшетт. Последняя сыграет Лилит – одну из шести Сирен, женщин с необычайными способностями и сверхъестественными силами.
Ранее о своем участии в фильме по мотивам Borderlands сообщил стендап-комик и актер Кевин Харт ("Джуманджи: Зов джунглей"). Ему досталась роль Роланда – солдата, за которого можно было сыграть в оригинальной Borderlands.
О фильме Borderlands
- Сценаристом шоу выступил Крейг Мейзин (сериал "Чернобыль" от HBO), который также отвечает за создание сериала по мотивам постапокалиптической игры The Last of Us.
- Режиссерское кресло проекта занял Элай Рот, снявший такие картины, как "Тайна дома с часами" и "Хостел".
Подробней про игру Borderlands
- Borderlands – фантастический ролевой экшен от компании Gearbox Software.
- Действия игры разворачиваются на далекой планете Пандора.
- Сюжет рассказывает о четырех наемниках, которые прибыли сюда ради наживы. Они хотят найти легендарное Убежище, в котором, по слухам, хранятся бесчисленные сокровища ушедших цивилизаций.