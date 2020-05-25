Игроки получат деньги за две недели тестирования Dreams

Разработчики планируют добавить в игру поддержку VR-шлемов.

Студия Media Molecule нанимает игроков для тестирования VR-режима в игре Dreams.

Соответствующую вакансию компания опубликовала на портале Research-i.

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Со 2 по 19 июня участники должны будут помогать в тестировании VR-режима для Dreams. Перед началом работы игроки подпишут документ о неразглашении информации, а в процессе теста должны будут каждые два дня отсылать отчеты о найденных ошибках. Менее чем за три недели тестирования участникам заплатят по 200 фунтов стерлингов.

Прием заявок на участие в тестировании VR-режима уже начался. Отправить свою заявку можно здесь.

Ранее студия Media Molecule заявляла о своих планах добавить в Dream поддержку шлемов PS VR. А в апреле разработчики даже объявили о том, что режим для виртуальной реальности уже находится на стадии локализации и устранения ошибок.

Напомним, в PlayStation Store появилась бесплатная демоверсия Dreams. Она дает доступ к меняющемуся плейлисту с популярными творениями игроков, включая The Ornithologist’s Private Collection, Player Piano Player, Art Therapy и Great Job Human. Также демо позволяет сыграть в первые 20 минут приключенческой игры «Грезы Арта», созданной разработчиками Dreams – студией Media Molecule.

Что такое Dreams

Dreams – это эксклюзив PS4, который позволяет пользователям создавать собственные игры. Dreams похожа на смесь конструктора игр, социальной сети и площадки YouTube, где игроки могут познакомиться с проектами других пользователей, ставить лайки, подписываться, а также создавать и опубликовывать собственные видеоигры. В Dreams есть внутриигровой редактор, который позволяет делать проекты абсолютно разных жанров – от платформеров и гонок до космических симуляторов и шутеров от первого лица.

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