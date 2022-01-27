В ролике присутствуют эпизоды из прошлых рекламных материалов, но есть и новые кадры.

Близится премьера экранизации Uncharted, которая в украинском прокате получила название "Uncharted: Неизведанное", поэтому Sony Pictures Entertainment активно подогревает интерес к фильму. Компания выпустила финальный трейлер картины с множеством шуток, боевыми сценами и зрелищными эпизодами.

Читайте такжеSony показала расширенную версию боевой сцены в самолете из экранизации UnchartedВ ролике повторяются отдельные моменты из предыдущих рекламных материалов. Однако свежие кадры тоже есть, например, зрители могут увидеть драку на старых кораблях и фрагмент, где главный герой Нейтан Дрейк обнаружил бочку с золотом. Стоит также отметить, что видео содержит немало диалогов и шуток. Авторы экранизации явно пытаются дополнить приключения юмором по аналогии с игровой серии Uncharted. И если судить по трейлеру, то зрителей порадуют качественным юмором. Главное, чтобы в фильме шуток оказалось больше, чем в финальном трейлере.

Подробнее об экранизации Uncharted

Бюджет картины составил 120 миллионов долларов.

Главную роль исполнил известный по блокбастерам Marvel о Человеке-пауке Том Холланд. Он сыграл Нейтана Дрейка, путешественника, авантюриста и охотника за сокровищами.

Марк Уолберг перевоплотился в Салли, а образ главного злодея достался Антонио Бандерасу.

Экранизация Uncharted выйдет в кинотеатрах 10 февраля 2022 года.

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