Этот эпизод вдохновлен игрой Uncharted 3: Drake's Deception.

Sony Pictures Entertainment поделилась со зрителями фрагментом из грядущей экранизации Uncharted, которая получила название "Анчартед: На картах не значится". В ролике показывается расширенная версия экшен-сцены в самолете. Эпизод вдохновлен игрой Uncharted 3: Drake's Deception и ранее бегло показывался в трейлерах картины.

Читайте такжеПоиски сокровищ и главный злодей: вышел второй трейлер экранизации UnchartedНа видео Том Холланд в роли Нейтана Дрейка сражается с врагами в самолете и попутно сбрасывает грузы. Главный герой раскрывает парашюты контейнеров, благодаря чему они вылетают из транспортного средства. Параллельно протагонист выполняет разнообразные акробатические трюки и уклоняется от выстрелов. Ближе к середине сцены Нейт запутывается в веревках и отправляется в воздух вслед за цепочкой связанных грузов. Далее он пытается забраться обратно в самолет, сражаясь с надоедливыми противниками.

Подробнее об экранизации Uncharted

Бюджет картины составил 120 миллионов долларов.

Главную роль исполнил известный по блокбастерам Marvel о Человеке-пауке Том Холланд. Он сыграл Нейтана Дрейка, путешественника, авантюриста и охотника за сокровищами.

Марк Уолберг перевоплотился в Салли, а образ главного злодея достался Антонио Бандерасу.

Экранизация Uncharted выйдет в кинотеатрах 10 февраля 2022 года.

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