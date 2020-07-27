Призовой фонд главного турнира по Dota 2 достиг $30 миллионов

Из-за пандемии точная дата проведения The International 2020 неизвестна.

Призовой фонд крупнейшего турнира по Dota 2, The International 2020, достиг $30 миллионов.

Соответствующую информацию компания Valve опубликовала на официальном сайте игры.

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Стартовый призовой фонд турнира The International 2020 составил $1,6 млн. Этой весной, 25 мая, компания Valve открыла продажи боевого пропуска. Средства с продажи Battle Pass были направлены на пополнение призового фонда. И спустя 62 дня общий призовой фонд турнира составил $30 миллионов.

Изначально планировалось, что The International 2020 пройдет в этом году с 18 по 23 августа. Мероприятие должно было состояться на 85-метровой арене Ericsson Globe в Стокгольме. Однако из-за пандемии коронавируса Valve вынуждена была перенести турнир на неопределенный срок. В то же время компания продлила срок продажи Боевого пропуска до 19 сентября.

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