Вивиан также рассказала, когда в последний раз общалась с отцом.

Дочь известного предпринимателя Илона Маска - Вивиан Уилсон - публично высказалась о своем отце и подчеркнула, что не хочет иметь с ним ничего общего.

В интервью Teen Vogue Уилсон сказала, что не поддерживает связь с отцом с 2020 года, и не планирует возобновлять общение. Более того, она отметила, что раздражается при каждой ассоциации ее с Маском.

"Меня раздражает, что люди ассоциируют меня с ним. Он жалкий человек-ребенок. Почему я должна его бояться? О, у него так много власти. Мне плевать. Почему я должна бояться этого человека? Потому что он богат? О, нет, я дрожу. Мне плевать, сколько у кого денег", - эмоционально сказала одна из шести детей Маска от его первой жены Джастин Уилсон.

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Известно, что, когда Вивиан исполнилось 18 лет, она подала прошение на юридическую смену имени. Причиной стало нежелание быть как-то дальше причастной к имени Маска и публично признала себя трансгендерной особой. Из-за признания Илон сказал, что "она для него мертва". Поэтому новое антитрансгендерное законодательство в США ее очень возмущает.

"Каждый раз, когда я открываю свой телефон, чтобы почитать новости, я просто смотрю в стену в течение 10 минут. Ужасно то, что они делают, не только с трансгендерным сообществом, но и с мигрантами, со многими маргинализированными сообществами, которые систематически подвергаются преследованиям со стороны новой администрации и лишаются защиты. Это зло. Как трансгендерная женщина, я боюсь потерять доступ к гарантированной медицинской помощи. Если бы я не сделала медицинский переход в том возрасте, в котором я это сделала, я не знаю, чтобы произошло", - добавила Уилсон.

К слову, у генерального директора Tesla Илона Маска всего 14 детей от четырех разных женщин.

Напомним, ранее дочь Маска прокомментировала нацистский салют отца.

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