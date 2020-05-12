Для TES Online вышел новый трейлер главы Greymoor (видео)

Дополнение выйдет на ПК 26 мая.

Компания Bethesda Softworks представила новый трейлер следующей главы приключения "Темное сердце Скайрима" в MMORPG The Elder Scrolls Online.

Трейлер The Elder Scrolls Online: Greymoor

Greymoor станет второй главой "Темного сердца Скайрима" — приключения, которое стартовало в марте с выходом дополнения "Мрачная буря" и будет продолжаться весь 2020 год.

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По сюжету в The Elder Scrolls Online: Greymoor пробуждается древнее зло, и под землями Западного Скайрима собирается чудовищное войско. Игроку предстоит сразиться с целой армией вампиров. В состав дополнения Greymoor войдут: новая область для исследования – Западный Скайрим; новая система реликвий; новые мини-подземелья; новые события в мире; испытания для 12 игроков; переработанная ветка способностей "Вампир".

Релиз The Elder Scrolls Online: Greymoor состоится 26 мая на ПК и 9 июня на PlayStation 4 и Xbox One. За предзаказ пользователи получат осадного боевого коня, наряд и корону ярла, питомца – жертвенного карликового мамонта и другие внутриигровые награды.

Что такое The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online – это многопользовательская ролевая онлайн-игра, действия которой разворачиваются на вымышленном континенте Тамриэль. Континент поделен на четыре крупных враждующих фракции. Игроки могут выступать за одну из этих фракций в войне. Также пользователи могут выполнять сюжетные квесты, задания гильдии или сражаться с другими игроками.