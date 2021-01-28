Демо игры доступно на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Студия Ubisoft выпустила дополнение под названием "Новый бог" для приключенческой игры Immortals Fenyx Rising. Оно уже доступно на всех платформах.

Трейлер дополнения "Новый бог" для Immortals Fenyx Rising

Подробности дополнения "Новый бог"

В дополнении главный герой, Феникс, попытается преодолеть испытания богов, чтобы по праву занять место в греческом пантеоне. Здесь можно будет исследовать олимпийский дворец, опробовать новые игровые механики и разблокировать новый комплект снаряжения с уникальными способностями.

Кроме того, на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch вышла бесплатная демоверсия Immortals Fenyx Rising. В ней Феникс отправится в путь, чтобы раскрыть тайну Циклопа. Действие разворачивается на архипелаге, созданном специально для демо и оформленном в стиле земель Афродиты из основной игры. В пробной версии можно оценить игровой процесс, боевые механики, исследования и головоломки.

О чем Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising рассказывает о крылатом полубоге по имени Феникс, который должен спасти греческих богов и их земли от проклятия. Для этого ему нужно овладеть легендарными силами богов, преодолеть героические испытания и сразиться с грозными мифическими чудовищами. Пройдя все это Феникс сможет бросить вызов Тифону – самому опасному титану в греческой мифологии.

Игра вышла 3 декабря на ПК, Google Stadia, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch и консоли прошлого поколения.

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Автор: Сергей Коршунов