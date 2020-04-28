Игра Disco Elysium вышла на Mac

В 2020 году запланирован выход Disco Elysium на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Игра Disco Elysium от студии ZA/UM стала доступна пользователям устройств от Apple.

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Об этом разработчики сообщили в Steam.

В последнем обновлении игры были исправлены несколько графических и визуальных багов, а также добавлена поддержка формата 16:10.

Disco Elysium - ролевая игра, разработанная и выпущенная эстонской студией ZA/UM для Microsoft Windows в 2019 году. В Disco Elysium игрок управляет полицейским-алкоголиком, расследующим убийство в вымышленном городе Ревашоль. Игра получила очень высокие оценки критиков и была удостоена ряда престижных наград от разных организаций и изданий, в том числе как лучшая игра 2019 года.

В 2020 году запланирован выход Disco Elysium на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Напомним, Disco Elysium получила три награды на церемонии вручения наград Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA Games Awards 2020.