Студия Blizzard анонсировала четвертую часть Diablo (видео)

Разработчики обещают, что Diablo IV вернется к мрачной атмосфере первых двух частей.

Американская компания-разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard Entertainment анонсировала Diablo IV – продолжение культовой серии игр в жанре экшн-РПГ.

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Как сообщает DTF, на BlizzCon 2019 разработчики показали 9-минутное видео с персонажами и игровым процессом.

Разработчики утверждают, что Diablo IV вернулась к мрачной атмосфере первых двух частей. Заявлен открытый мир и первые три класса персонажей: варвар, волшебница и друид.

В компании заявили, что релиз Diablo IV состоится еще не скоро, конкретной даты релиза нет. Ожидается, что игра выйдет на ПК, Xbox One и PS4.

Предыдущая часть Diablo вышла в 2012 году, семь лет назад.

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