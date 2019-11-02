Студия Blizzard анонсировала четвертую часть Diablo (видео)
Американская компания-разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard Entertainment анонсировала Diablo IV – продолжение культовой серии игр в жанре экшн-РПГ.
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Как сообщает DTF, на BlizzCon 2019 разработчики показали 9-минутное видео с персонажами и игровым процессом.
Разработчики утверждают, что Diablo IV вернулась к мрачной атмосфере первых двух частей. Заявлен открытый мир и первые три класса персонажей: варвар, волшебница и друид.
В компании заявили, что релиз Diablo IV состоится еще не скоро, конкретной даты релиза нет. Ожидается, что игра выйдет на ПК, Xbox One и PS4.
Предыдущая часть Diablo вышла в 2012 году, семь лет назад.
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