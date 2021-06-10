Разработчики представили обновленный дизайн Батиста и Сомбры.

Компания Blizzard посетила фестиваль Summer Game Fest, на котором представила обновленный дизайн двух персонажей из предстоящего многопользовательского шутера Overwatch 2. Ими оказались Батист и Сомбра.

Ролик с Сомброй и Батистом в Overwatch 2

Спустя три года после анонса сиквела, компания неохотно делится новостями об игре. Изначально разработчики обещали, что у старой и новой части будет один клиент. При этом первый Overwatch переведут на новый движок и снабдят новые режимы для мультиплеера. Среди них PvP-режим под названием Push, в котором две команды должны перетягивать один и тот же груз на карте. Однако после этой презентации и сюжетного трейлера Blizzard практически не показывала сиквел.

Сюжетный трейлер Overwatch 2

Вскоре по Сети поползли слухи о проблемах с разработкой. А в апреле этого года компанию покинул геймдиректор Overwatch Джефф Каплан. Он проработал в студии 19 лет.

Напомним, Overwatch – это многопользовательский онлайн-шутер от первого лица, где команды 6 на 6 человек ведут сражения на сложно устроенных картах. В игре существует три класса героев – Танк, Урон и Поддержка, каждый из которых имеет уникальные способности. Overwatch вышел на ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch. В 2016-м шутер был признан "Игрой года" по версии The Game Awards.

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Автор: Сергей Коршунов