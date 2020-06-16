Тактическая стратегия Desperados III получила высокие оценки от игроков и критиков

Средняя оценка игры на агрегаторе Metacritic составила 86 баллов.

Сегодня, 16 июня, на ПК, PlayStation 4 и Xbox One вышла тактическая стратегия Desperados III. В связи с этим на агрегаторе рецензий Metacritic стали появляться первые оценки игры.

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Сайт Metacritic учел более 30 рецензий от различных изданий. В результате средняя оценка ПК-версии третьей части Desperados на агрегаторе составила 86 баллов от критиков и 9,3 балла от игроков. Такой же балл поставили игре пользователи PlayStation 4. В основном игру хвалят за умеренный темп, хороший левел-дизайн и синергию персонажей.

УНИАН также прошел Desperados III и поставил тактике от студии Mimimi Games 7,5 баллов из 10 возможных. Нашу рецензию на игру можно прочитать здесь.

Разработчики заявили, что в течение года выпустят для игры сезонный абонемент с тремя новыми заданиями, а также два бесплатных обновления, которые станут доступны игрокам в июле и в августе. Бесплатные обновления добавят в игру по четыре новых дополнительных задания.

Релизный трейлер Desperados III

Кроме того, в Mimimi Games отметили, что пользователи Steam могут загрузить бесплатную демоверсию Desperados III. В ней игрокам будет доступен один уровень игры. Такая же демоверсия скоро появится и на PlayStation 4.

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