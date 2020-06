Тактические передряги на Диком Западе. Рецензия на Desperados III

Анонс Desperados III на выставке Gamescom 2018 привлек внимание фанатов тактических стратегий по двум причинам. Во-первых, THQ Nordic взялась за возвращение классической франшизы, а это всегда приятно.

Во-вторых, разработчиками третьей номерной части были назначены умельцы из Mimimi Games, которые на тот момент уже выпустили шикарную Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Их предыдущее творение стало одним из лучших представителей жанра, поэтому доверия к авторам было хоть отбавляй.

И вот, спустя два года после анонса, Desperados III добрался до релиза. Мы в редакции долго думали, что два вышеупомянутых фактора гарантируют игре высочайшую оценку и кучу хвалебных эпитетов. Однако теперь, после подробного знакомства с проектом, можем с уверенностью сказать — все не так однозначно. Остальные подробности читайте в материале ниже.

Месть и пафос в ковбойских сапогах

Итак, не будем долго тянуть и выложим главную карту на стол: Desperados III во многом копирует идеи, заложенные в Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Насколько это плохо? Подытожим в конце, а пока что приступим к подробному разбору свежего творения Mimimi Games, и начнем, пожалуй, с сюжета. С точки зрения повествования, игра выступает приквелом к Desperados: Wanted Dead or Alive и подробнее рассказывает о главном герое Джоне Купере. В начале прохождения «тройки» нам показывают, как юный протагонист вместе со своим отцом, опытным охотником за головами, отправляется в логово некоего Фрэнка — бывалого преступника, сколотившего вокруг себя большую банду головорезов. Этот сюжетный отрезок разработчики разделили на три миссии, и каждая из них открывает отдельную главу истории.

После выполнения первого задания события переносятся далеко в будущее, где пользователям показывают изрядно повзрослевшего Джона Купера — настоящего ковбоя и учтивого джентльмена, который продолжается гоняться за тем самым Фрэнком. Почему преступник до сих пор жив, и чем он так насолил протагонисту? В этом и кроется одна из главных сюжетных интриг, и раскрывать ее здесь, конечно же, не стоит. Лучше поговорить об общих впечатлениях, которые дарит история. Она в Desperados III получилась интересной и ненавязчивой, хоть моментами слишком сильно предсказуема. Исход одних миссий легко предугадывается, тем временем другие способны удивить своей завязкой и постановкой задач. В общем, повествование получилось неравномерным, но зато по динамике оно почти не проседает. Отдельные задания могут длиться по часу или даже полтора, но благодаря переговорам между персонажами, репликам NPC и окну, где записываются задачи, подсказки и диалоги, игрок всего будет помнить, куда и зачем двигается.

Бесспорным плюсом истории можно назвать то, что она соответствует духу Дикого Запада. Пафосные сцены, драки в салунах, ограбления поездов, неурядицы на далеком ранчо – все это включено в историю. Персонажи тоже проработаны в духе избранного антуража. Их мотивация предельно ясна, даже немного примитивна, а поведение, будто прописывалось на основе старых вестернов в стиле «За пригоршню долларов» и «Однажды на Диком Западе». В то же время каждый из центральных персонажей имеет свой характер и каким-то чудом привязывает к себе. Наверное, все дело в простоте, хотя о глубоком сопереживании здесь речь не идет, не подумайте. В компании центральных персонажей всего лишь становится весело проводить время. А вот со второстепенными действующими лицами в Desperados III не заладилось. Выделить можно только пару-тройку личностей, да и то они быстро пропадают со сцены. Тот же Фрэнк выступает архетипичным злодеем-ковбоем – суровым, жестоким и любящим деньги.

Где-то я уже видел эти способности

Впрочем, в разговоре о тактической стратегии мы уже слишком сильно ударились в рассуждения о сюжете, поэтому переходим к геймплею. Как уже говорилось выше, прохождение Desperados III делится на главы, а те, в свою очередь, на шесть миссий разной длины. События каждого задания разворачиваются в отдельной локации, где берешь под управление от одного до пяти персонажей в зависимости от поставленных условий. Камера в игре закреплена сверху, но ее можно всячески настраивать — приближать и отдалять картинку, двигать и менять угол обзора. В общем, управлять удобно, как и было в Shadow Tactics. Да, с этого момента ждите много сравнений Desperados III с предыдущим творением Mimimi Games.

Итак, вот главные действующие лица третьей части: протагонист Джон Купер, его друг Гектор Мендоса, очаровательная Кейт О'Хара, медик и снайпер по совместительству Док Маккой и таинственная Изабель Моро. Каждый из героев обладает пятью навыками, и вот с этим аспектом связана главная проблема Desperados III. Многие умения героев перекочевали в свежий проект прямиком из Shadow Tactics, причем без единого изменения, если не считать визуальных отличий. Например, Гектор умеет убивать топором, стрелять из дробовика, ставить капкан и привлекать внимание свистом. Две последние способности были у Юки из Shadow Tactics. Монетка Джона, которая отвлекает врагов и раздражает животных — копия камушка Хаято, а снайперский выстрел Маккоя отсылает к старику Такуме.

Из действительно уникальных способностей можно выделить стрельбу из двух револьверов одновременно, чем отличается Купер и навыки Изабель Моро. Девушка владеет магией вуду, поэтому способна брать врага под контроль и заставлять его стрелять по союзникам, а также устанавливать связь между двумя противниками. Если при активированном умении устранить одного из них, то второго автоматически постигнет такая же участь. А вот маскировку Кейт можно назвать только наполовину оригинальным умением. Аналогичной уловкой в Shadow Tactics пользовалась Аико, но она могла только отвлекать охранников разговорами. Да и бегала девушка в наряде гейш, монахинь или прислужниц слишком медленно, а приседание в кустах сбрасывало маскировку. Кейт же одевается в роскошные платья, свободно прячется в своей одежде и может заставлять противников шагать за собой в течение нескольких секунд. Этого вполне достаточно, чтобы отвести врага в сторону и убить или вырубить.

В разговоре об умениях нельзя не упомянуть, что в Desperados III больший уклон сделан на использование стрелкового оружия. Каждый герой имеет при себе пушку с определенным радиусом действия и способом применения. Например, Маккой и Купер стреляют четко в одну цель, а Гектор из своей двустволки поражает каждого врага в конусе перед собой. Наличие огнестрельного оружия мотивирует вести более агрессивные действия, но по факту, ситуаций, где удается бодро расстрелять врагов не так уж и много. В большинстве случаев приходится действовать по-тихому, и вот здесь шумные дробовики и револьверы не подходят. Благо карманный пистолетик Кейт и кольт со снайперским прицелом Маккоя издают звуки в совсем небольшом радиусе вокруг персонажа.

Не поймите меня неправильно, умения героев в Desperados III совсем неплохи. Они отлично комбинируются и создают десяток вариантов, как можно расправиться с тем или иным врагом. Но на фоне Shadow Tactics в реализации навыков ощущается вторичность и отсутствие свежих идей. Разработчики не захотели экспериментировать в этом направлении и решили воспользоваться проверенной схемой. Как итог, совмещать способности все еще интересно, но их сочетание уже не поражает так, как в предыдущем творении Mimimi Games. Кстати о комбинациях, в Desperados III присутствует режим «побоища» — активная пауза, во время которой можно отдать по одному приказу для каждого персонажа (два в случае со стрельбой из револьверов Купера). После нажатия клавиши «выполнить» герои одновременно примутся действовать по прописанной схеме. Такая возможность пригождается в особо сложных моментах, где необходимо, например, отвлечь одного врага и устранить двух других, находящихся поблизости.

Берем проверенный вариант

Но что-то мы уже затянули с этими умениями. Давайте сделаем шаг назад и посмотрим на общую геймплейную схему. На каждой из локаций пользователь получает одно или несколько поручений: добраться до точки, убить определенное количество врагов, взорвать объект и так далее. Разнообразия в этом плане не то чтобы слишком много, но хватает. Особенно сильно пользователей позабавит миссия, где персонажам придется разгребать последствия своей грандиозной попойки. В ней у героев не будет возможности применять большую часть умений, из-за чего прохождение становится гораздо более интересным. Вообще, игра любит подкидывать необычные дополнительные условия после достижения конкретной цели на уровне. Она заставляет приспосабливаться к новым испытаниям, чего, кстати, почти не было в Shadow Tactics.

Каждая локация в Desperados III усыпана врагами, которые либо стоят на месте, либо двигаются по краткому маршруту. Противники имеют радиус видимости, разделенный на две зоны. Первая полностью окрашена в зеленый цвет и при попадании в нее персонажей игрока быстро заметят. Вторая обозначена штрихованными линиями, и в этой зоне можно передвигаться на корточках, оставаясь незамеченным. Если же встать, то герой попадется на глаза охранникам, и те мгновенно поднимут тревогу. Из зданий поблизости, обозначенных восклицательными знаками, выбежит стража, по персонажу начнут стрелять и быстро убьют. Открытые сражения — это нереальный сценарий в Desperados III. Как только поднимается тревога, можно сразу загружать последнее сохранение. Записывать прогресс необходимо максимально часто, о чем игра сама постоянно напоминает. Если пользователь не сохранялся дольше минуты, то на экране появится табличка, которая показывает, сколько времени прошло с момента последнего нажатия клавиши F5 (быстрое сохранение). Разработчики, кстати, в первой миссии расположили подсказки, где прямо говорят: постоянные записи прогресса и загрузки — неотъемлемая часть игрового процесса.

Всех противников в Desperados III можно убивать или лишать сознания. Большинство навыков в игре при применении отправляют недругов на тот свет, но пользователи вольны сменить стандартное умение ближнего боя, которое есть у всех персонажей на удар кулаком. В случае его использования враг упадет на землю, а над ним появится обратный отсчет, показывающий, когда охранник придет в себя. Лишенных сознания противников можно связывать, и это одно из самых важных нововведений в Desperados III по сравнению с Shadow Tactics. Благодаря такой простой механике пройти игру без убийств гораздо проще, чем в случае с предыдущим проектом Mimimi Games. Связанные враги не имеют возможности вырваться, а если их спрятать в кустах, колодце или других укромных местах, то они пропадут, как и трупы. Тела обязательно нужно убирать, ведь если враги заметят мертвого или лишенного сознания соратника, то мгновенно поднимут тревогу. Тогда снова придется перезагружаться, так как появление дополнительных противников на локации крайне нежелательно.

Локации – оригинальные, а враги – нет

Охранники в Desperados III делятся на три типа — рядовые, плащи и бойцы в пончо. Согласен, названия странные, но ничего не поделаешь. Отдельно стоит отметить собак, которых не было в Shadow Tactics. Они имеют маленький радиус видимости и способны учуять персонажей в кустах и за препятствием, к примеру, заграждением. В плане разнообразия недругов и их поведения разработчики снова пошли по проторенной дорожке. Охранники в пончо – это соломенные шляпы из Shadow Tactics. Главная особенность этого типа врагов в том, что они не покидают пост. Если, к примеру, Маккой бросит свой саквояж, служащий приманкой, то противники в красных накидках не пойдут посмотреть на него. Плащи же по своей сути выступают перекрашенными самураями, так как отличаются большой физической мощью и справиться с ними один на один может только Гектор Мендоса. В Shadow Tactics эту роль выполнял Муген. Разница лишь в том, что плащей в Desperados III можно лишить сознания и связать, а противостояние с самураем всегда заканчивалось смертью врага.

В плане поведения охранников, которые двигаются по своему маршруту, новый проект Mimimi тоже не может похвастаться свежими идеями. Если недруг приходит к месту, где разговаривал с соратником и не обнаруживает последнего, то начинает поиски. Над его головой загорается знак вопроса, а область обзора перекрашивается в желтый цвет. Это значит, что охранник проявляет дополнительную бдительность и поднимет тревогу, как только заметит любого из персонажей игрока. Однако своих коллег противники ищут весьма неохотно: чаще всего они просто начинают патрулировать определенную область в течение краткого времени и даже в находящиеся рядом кусты заглядывают далеко не всегда. В общем, искусственный интеллект Desperados III тоже достался от Shadow Tactics, хотя в последней он был отнюдь не идеален. Непонятно, почему разработчики отказались добавить больше типов врагов и разнообразить их поведение. Уж где-где, а в этом аспекте был простор для углубления и внедрения новых идей.

Последним штрихом в указанной геймплейной схеме выступают локации, и вот здесь Mimimi Games потрудилась очень даже неплохо. Уровни получились уникальными и не похожими между собой, но главное — почти каждый из них обладает оригинальной фишкой. Например, на раннем этапе прохождения пользователь попадёт в город, где ему потребуется убить четыре цели. В этой локации между секторами, где дежурят охранники, пролегают улицы и по ним можно ходить без опаски — никто не поднимет тревоги. Ещё одним важным элементом дизайна уровней Desperados III выступает повышенная интерактивность. Появилось больше способов убивать недругов с помощью объектов окружения — камней, балок, тележек и так далее. Если в игре происходит такая смерть и охранники ее замечают, то у них повышается внимательность, но тревога не поднимается. Что касается вертикальности локаций, то в Desperados III ее меньше, чем в Shadow Tactics. В предыдущем творении Mimimi Games персонажи имели крюки и могли быстро взбираться наверх, а здесь такой гаджет не реализуешь из-за сеттинга.

Напоследок осталось упомянуть великолепный саундтрек, подчеркивающий атмосферу Дикого Запада, и визуальную составляющую. Музыка в игре отсылает к классическим фильмам в жанре вестерн, как и сюжет. А вот при разговоре о графике приходится в сотый раз упоминать Shadow Tactics. Вот только здесь самоповтор — это не изъян, а наоборот — особенность. Рисованная стилистика добавляет игре шарма, плюс ко всему разработчики подправили цветовую гамму, чтобы она больше соответствовала антуражу.

Стоит ли играть

Desperados III получилась интересной и комплексной тактической стратегией, в которой чересчур сильно ощущается вторичность на фоне Shadow Tactics. В ней хорошо работают почти все аспекты, и в то же время отдельные идеи Mimimi могла бы развить в глубину. Например, придумать другие умения и их комбинации, добавить больше видов врагов и подтянуть искусственный интеллект. Мне, как фанату Shadow Tactics, наигравшему в ней 80 часов, немного обидно, что Desperados III редко поражает новизной. Благо авторы создали неплохой сюжет в стиле приключений на Диком Западе, оригинальные локации и по мелочам подправили геймплей. Их желание не сломать то, что раньше отлично работало, понятно. Однако хотелось бы, чтобы в дальнейшем идеи Shadow Tactics получили больше логического развития. Фанатам жанра Desperados III гарантировано понравится, а остальным лучше сначала пройти предыдущий проект Mimimi, чтобы решить, захочется ли еще чего-то похожего, но в антураже Дикого Запада.

Оценка УНИАН: 7,5/10

Назар Степорук