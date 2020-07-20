Death Stranding лидирует по продажам в Steam

Игра Хидео Кодзимы на прошлой неделе обогнала по продажам Far Cry 5 и No Man's Sky.

Death Stranding, игра знаменитого японского геймдизайнера Хидео Кодзимы, 14 июля вышла на ПК и сразу оказалась на первом месте в чарте продаж в магазине цифровой дистрибуции Steam.

Читайте такжеАвторы Cyberpunk 2077 поздравили Хидео Кодзиму с выходом Death Stranding на ПК

Об этом говорится в отчете компании Valve за период с 13 по 19 июля.

Таким образом Death Stranding обогнала по продажам на прошлой неделе предыдущую новинку в Steam – гонку F1 2020, а также игры, получившие скидки – Far Cry 5 и No Man's Sky.

Трейлер Death Stranding

Напомним, изначально Death Stranding вышла в 2019 году на PlayStation 4. Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира. Связующим звеном между людьми стали курьеры. Главный герой игры, Сэм Бриджес, должен пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения. В работе над игрой приняли участие актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер и Трой Бейкер.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram