У потенциального фильма пока нет режиссера и даты релиза, но одним из продюсеров выступит сам Кодзима, который уже пообещал, что лента не будет полностью цитировать видеоигру.

Студия одного из самых известных геймдизайнеров в истории видеоигр Хидео Кодизимы объявила, что студия A24, отвечавшая за психологическую драму "Кит" Даррена Аронофски и фильм ужасов "Ведьма" Роберта Эггерса будет заниматься производством экранизации игры Death Stranding.

Объявление было сделано в преддверии 8-й годовщины Kodjima Production, которая состоится 16 декабря. А24, фильмы которой получали "Оскары", обещает, что текущий проект "станет новой вехой в переходе от видеоигр к экранизациям". Фильм обещает углубиться в тайны апокалиптического события под названием "Death Stranding", которое стерло границы между жизнью и смертью и привело кошмарных существ в мир, находящийся на грани краха.

На данный у потенциальной ленты нет ни режиссера, ни сценариста, ни актерского состава. Впрочем, не исключено, что при экранизации будут задействованы те же актеры, что снимались для видеоигры - Леа Сейду, Мадс Миккельсон, Норманом Ридусом и другими. Детали сюжета также не раскрываются, но известно, что одним из продюсеров фильма выступит сам Кодзима. Он пообещал, что лента не станет просто пересказывать события оригинальной игры и определенно понравится всем фанатам кино:

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"Компания A24 появилась на свет около 10 лет назад, ее присутствие в индустрии уникально, она не похожа ни на кого другого. Фильмы, которые они представляют миру, отличаются высоким качеством и инновационностью. Меня привлекают их творения, и они даже вдохновили меня на собственные работы. Их инновационный подход к повествованию совпадает с тем, чем Kojima Productions занимается последние 8 лет. Теперь мы вместе снимаем фильм Death Stranding. Существует множество "фильмов-адаптаций игр", но то, что мы создаем, - не просто прямой перевод игры. Мы хотим, чтобы нашей аудиторией были не только фанаты игры, но и все, кто любит кино. Мы создаем невиданную доселе вселенную Death Stranding, которая может быть реализована только с помощью кинематографа, и она родится"

Что такое игра Death Stranding

Death Stranding - видеоигра, созданная Хидео Кодзимой, известным японским разработчиком, и выпущенная в 2019 году студией Kojima Productions. Игра представляет собой уникальное путешествие через постапокалиптический мир, где игрокам предстоит переносить грузы и соединять изолированные общины, стремясь восстановить связи между выжившими людьми.

Главный герой, Сэм Бриджес, играет роль курьера, переносящего грузы через разрушенные и опасные территории. Главная задача игрока — восстановить связи между людьми, используя для этого различные инструменты, в том числе специальное оборудование, такое как "BB" (Bridge Baby), специальное устройство, помогающее обнаруживать инопланетные угрозы.

Death Stranding отличается довольно необычным геймплеем, построенным на путешествии и взаимодействии с окружающим миром. Некоторое количество игроков нетипичная механика и медленный темп оттолкнули от игры. У неё сложный и захватывающий сюжет, полный символизма и глубоких философских идей о связи, изоляции и важности сотрудничества.

Кто такой Хидео Кодзима

Хидео Кодзима - архитектор жанра стелс и пионер интерактивного повествования. Он родился 24 августа 1963 года в Японии. Кодзима начал свою карьеру в индустрии видеоигр в Konami и сделался известным благодаря серии игр Metal Gear Solid, которая получила признание благодаря своей глубокой сюжетной линии, инновационному геймплею и высокому качеству производства.

Однако, после многолетнего сотрудничества с Конами, Кодзима покинул компанию и основал свою собственную студию под названием Kojima Productions. Первым проектом студии стала игра "Death Stranding", которая вышла в 2019 году. На момент написания новости в неё сыграли около 16 млн человек на консолях и ПК, как следует из данных студии.

Кодзима славится своими нестандартными идеями, визионерством и философским подходом к созданию игр, постоянно сдвигает границы между фильмом и игрой. Он часто внедряет в свои проекты глубокие сюжеты, символику и размышления над человеческой природой, что делает его игры уникальными и захватывающими для многих игроков. В 2020 году Хидео Кодзима получил стипендию BAFTA - высшую награду, присуждаемую BAFTA человеку в знак признания исключительного вклада в кино, игры или телевидение.

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