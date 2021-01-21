Dead Cells будет доступна бесплатно только подписчикам Nintendo Switch Online / фото Motion Twin
Игра Dead Cells станет временно бесплатной на консолях Nintendo Switch. Пробный период пройдет с 26 января по 1 февраля. Акция приурочена к выходу дополнения под названием Fatal Falls.
Об этом разработчики из студии Motion Twin сообщили на своей странице в Твиттере.
Однако Dead Cells будет доступна бесплатно не всем, а только подписчикам сервиса Nintendo Switch Online. Предварительно загрузить игру на консоль можно уже сегодня.
Загрузить игру на консоль можно уже сегодня / фото twitter.com/NintendoEurope
Подробней про Dead Cells
- Dead Cells – это инди-платформер, который сочетает жанры roguelike, где уровни генерируются процедурно, и метроидванию с action-геймплеем и локациями, требующими постепенного исследования.
- Игроку нужно обследовать подземелья, сражаться с врагами и собирать различные предметы. В самих подземельях можно найти новое снаряжение – от мечей и метательных ножей до гранат и капканов.
- Dead Cells вышла в 2018 году на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Игра была высоко оценена геймерами и критиками. Средняя оценка игры на агрегаторе Metacritic составила 89 баллов из 100 от критиков и 7,9 балла от пользователей.
- В 2019 году Dead Cells вышла на iOS. А в июне 2020 года игра вышла на Android.
- За два года после релиза игра разошлась тиражом в 3 миллиона копий на всех платформах.