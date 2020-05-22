В DayZ стартовали бесплатные выходные

Акция продлится в Steam до 25 мая.

DayZ – зомби-шутер с элементами выживания снова стал временно бесплатным. Акция стартовала сегодня в магазине цифровой дистрибуции Steam и закончится 25 мая в 20:00 по киевскому времени.

Об этом на своем официальном сайте объявила компания Bohemia Interactive.

Трейлер DayZ

В период бесплатных выходных на игру действует скидка в 40%. Приобрести DayZ в Steam можно за 599 грн. Кроме того, скидку в 20% получило дополнение под названием «Ливония» – его можно отдают за 239 грн.

Читайте такжеРелиз шутера Valorant состоится 2 июня

Также в период действия акции подписчики сервиса Xbox Live Gold могут получить DayZ со скидкой 40%. А владельцы PlayStation 4 могут приобрести стандартное издание игры со скидкой 52% – за 799 грн.

Что такое DayZ

DayZ – это зомби-шутер с элементами выживания. Действия игры разворачиваются на просторах вымышленной постсоветской страны Чернарусь, население которой поразил неизвестный вирус. Большая часть людей превратилась в зомби и представляет серьезную опасность. Игрокам нужно добывать важные для выживания ресурсы, сражаться с зомби и другими врагами.

Напомним, DayZ вышла в ранний доступ в 2013 году. В 2018-м состоялся полноценный релиз игры в Steam, а спустя год DayZ вышла на PlayStation 4 и Xbox One.