Игра Darkest Dungeon стала временно бесплатной

Акция продлится в Steam до 1 июня.

Darkest Dungeon – пошаговая ролевая игра с элементами roguelike стала временно бесплатной в магазине цифровой дистрибуции Steam. Акция приурочена к выходу нового бесплатного дополнения под названием The Butcher's Circus.

Бесплатные выходные закончатся 1 июня в 20:00 по киевскому времени.

Трейлер Darkest Dungeon

Что такое Darkest Dungeon

Darkest Dungeon – это пошаговая ролевая игра с элементами roguelike. Игрок управляет группой четырех искателей приключений, обследующих подземелья под старинным поместьем.

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В подземельях, которые генерируются случайным образом, герои должны искать фамильные реликвии и сокровища, а также сражаться с чудовищами. При этом каждый персонаж в игре обладает уникальным набором характеристик, недостатков и умений. Игроку нужно следить не только за здоровьем героев (они могут заболеть), но и за их психическим состоянием. Если персонаж сойдет с ума от страха, он может отказаться сражаться, начать бить своих напарников или наносить урон себе. По мере прохождения персонажей можно прокачивать, лечить от хронических болезней и исправлять их недостатки. К примеру, если один из персонажей алкоголик, он закроется в таверне и не захочет идти в рейд по подземельям. Но главная особенность игры в том, что персонажи здесь погибают навсегда. И если герой умер, то придется нанимать новичка и заново его прокачивать.

Напомним, дополнение The Butcher's Circus добавило в игру PvP-бои, где пользователи смогут сражаться друг с другом. Для этого можно будет собрать отдельный отряд героев, не рискуя основными персонажами игры.

Еще в Darkest Dungeon появились рейтинги и ранги, возможность открывать элементы для создания собственного герба, а также гладиаторские украшения, которые могут переломить ход битвы. Кроме того, в игре появилась новая городская локация – Мрачный цирк.

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